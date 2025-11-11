La Liendra reveló fuerte experiencia paranormal tras visitar Armero

El influenciador la Liendra reveló a sus millones de fanáticos inesperada experiencia paranormal luego de haber visitado Armero.

¿Por qué la Liendra visitó Armero?

El creador de contenido estuvo en Armero con el objetivo de grabar contenido para su próximo documental, formato al que se ha estado dedicando en los últimos meses luego de su salida de La casa de los famosos Colombia y con el que ha tenido una gran acogida y cuyo escenario le pidieron sus fanáticos.

¿Qué experiencia paranormal tuvo La Liendra en Armero?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró descansando en el hotel y confesó que le había acabado de ocurrir algo muy extraño.

Según relató estaba durmiendo y tuvo una pesadilla bastante fuerte, tanto así que terminó sentado en el suelo sin haberse dado cuenta.

"Pasó algo muy raro, muy raro, de la nada grité, yo estaba ac*stado y aparecí allá. No sé qué pasó, tuve una pesadilla muy fuerte y cuando me levanté estaba sentado en el suelo", expresó.

Indicó que su compañero de trabajo, con el que estaba compartiendo cuarto le preguntó qué le pasaba y quedó en shock al ver dónde estaba y se devolvió a dormir.

"La energía que absorbimos hoy en Armero fue muy fuerte", agregó.

Asimismo, indicó que sentía mucha adrenalina y emociones difíciles de describir.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras su confesión paranormal?

Tras su revelación, logró miles de reacciones en sus fanáticos que comentaron varias hipótesis al respecto, por lo que, muchos le aconsejaron aferrarse a Dios para que no se le impregnen malas energías.

Por ahora, la Liendra señaló que el documental lo entrenará este miércoles 12 de noviembre a las 6 de la tarde, con el que espera tener buen recibimiento señalando que está dando un enfoque muy distinto a lo tradicional sobre los documentales que se han hecho sobre dicho lugar.

Sus fanáticos están expectantes de ver lo que grabó el influenciador en este lugar mostrándose ansiosos por su pronto estreno.