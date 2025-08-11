Yeferson Cossio respondió a críticas por exponer privacidad con su novia

El influenciador Yeferson Cossio se pronunció luego de la lluvia de críticas que recibió por exponer detalles de su vida personal con su novia Carolina Gómez.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre su novia Carolina Gómez?

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo junto a sus amigos el streamer Mr Stiven y María Julissa, donde en una conversación entre amigos el paisa comenzó a revelar algunos detalles de su privacidad con su pareja.

Si bien para muchos internautas fueron temas normales, en su mayoría lo criticaron por ser tan detallado al respecto, señalando que no la respetaba al exponer temas tan personales públicamente.

¿Qué dijo Yeferson Cossio tras las críticas por exponer detalles personales con su novia Carolina Gómez?

El influenciador realizó otra transmisión en vivo donde se mostró conduciendo y hablando de la polémica que se generó alrededor de sus confesiones, indicando que su intención nunca fue ofender a su novia o que otros se sintieran así.

"Yo no lo hice en pro de faltarle el respeto, ni de exponerla, ni mucho menos porque para mí todo eso es normal", expresó.

Su novia se encontraba en el vehículo y le pidió disculpas si llegó a sentirse mal por sus revelaciones.

¿Qué medida tomará Yeferson Cossio tras las críticas por contar detalles con su novia?

Además, les indicó a sus seguidores que por toda la controversia que generaron alrededor él se abstendrá te contar historias y anécdotas interesantes que tenía de su vida amorosa con ella.

"Ya no puedo abrir la boca o sí lo puedo hacer con cosas que haya hecho con otras mujeres en el pasado obviamente sin decir nombres ni nada de eso, pero ya historias de Caro y yo por esas bobadas nunca las van a tener", añadió.

Concluyó que él lo hizo con la intención de divertir a sus fanáticos y entretenerlos con cosas que él ha vivido, pero esas reacciones solo lo limitan.

Por ahora, Yeferson Cossioo sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales y trabajando en sus respectivos emprendimientos, con los que ha tenido buena acogida.