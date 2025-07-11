Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Juliana Calderón luego de que Yina expusiera su pasado en La Mansión de Luinny

Juliana Calderón habló luego de que Yina Calderón revelara internacionalmente fuerte episodio de ella años atrás.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juliana Calderón y Yina Calderón
Juliana Calderón habló de su pasado/Canal RCN

La empresaria Juliana Calderón se pronunció sobre la revelación que hizo su hermana Yina Calderón en La mansión de Luinny sobre ella.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su hermana Juliana en La mansión de Luinny?

La influenciadora le contó a una de sus compañeras en el reality en República Dominicana, donde se encuentra participando, el difícil momento que vivió con su hermana Juliana cuando esta terminó en las calles.

Yina Calderón expone a Juliana Calderón

"La metimos a un centro de rehabilitación. Gracias a Dios se rehabilitó y yo para no dejarla brinconeando en la calle la llevé a mi empresa", expresó.

Dicha confesión se volvió viral en redes sociales, pues muchos desconocían dicha situación.

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón sobre la confesión de Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La joven se pronunció a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, en donde confirmó la información de Yina Calderón, reiterando que ella lo ha contado en varias ocasiones, pues no algo nuevo o de que ella no haya hablado.

Yina Calderón sobre su hermana Juliana

Sin embargo, entendió que muchos desconocían su historia e indicó que logró recuperarse luego del apoyo que recibió de su familia.

"Yo tuve una etapa de rebeldía bastante..., sí consumía dr*gas, me la pasaba en las calles de Bogotá, sí fue verdad ese tema, pero lo que pasó es que mi familia me internó y ya no volví a c*nsumir nada, soy una abogada rehabilitada", señaló.

Tras su declaración, varios internautas reaccionaron al respecto y la felicitaron por ser tan sincera y honesta con su pasado, mientras que otros no dudaron en llenarla de críticas y destacar cómo ambas pueden criticar a Melissa Gate con algo similar cuando ellas pasaron por un tema tan complejo.

Por ahora, Juliana Calderón sigue entreteniendo a sus seguidores y trabajando en sus respectivos emprendimientos, además de seguir apoyando a Yina en la competencia internacional, en la que ha protagonizado varias discusiones con compañeras y visitantes, en especial con su mayor rival en el juego Chanel, con quien se ha enfrentado en repetidas ocasiones.

