Lina Tejeiro rompió el silencio sobre Felipe Saruma: "ya no salgo con nadie menor"

La actriz Lina Tejeirose pronunció sobre los rumores que hubo de un romance con el influenciador Felipe Saruma, exesposo de la creadora de contenido Andrea Valdiri.

¿Por qué se rumoró que Lina Tejeiro y Felipe Saruma tenían un romance?

En redes sociales se filtraron unas imágenes en las que se les vio a los dos en una restaurante compartiendo tiempo juntos, que, aunque se rumoró que quizás sería un tema laboral, nunca se les vio en ningún proyecto juntos.

Además, ninguno de los dos se pronunció sobre las especulaciones, aumentando una supuesta relación entre ellos.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre Felipe Saruma?

En entrevista en Los 40 la llanera fuera interrogada sobre el productor, donde aseguró que no fueron novios, sí salieron, pero no es un hombre para ella.

"Fue un chisme. Salimos, tuvimos una conversación que teníamos pendiente y ya. Es divino, es guapísimo, o sea me parece bellísimo, pero somos muy diferentes. Creo que tiene 25 años y yo eso no lo vuelvo hacer, ya no salgo con nadie menor", expresó.

Indicó que sabe que es un hombre muy maduro debido a que ha vivido muchas cosas, pero tiene muy claro que no se volverá a involucrar con alguien menor que ella.

"A pesar de que él es muy maduro y ya estuvo casado, es un chico muy maduro y es bellísimo, pero no. Finalmente, a pesar de que es muy maduro, hay otros ámbitos en los que los hombres se demoran mucho en madurar", agregó.

Ver sus declaraciones desde el minuto 40:

Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus fanáticos, donde muchos detallaron que sí les hubiera encantado verlos juntos, mientras que otros señalaron que no hubieran hecho buena pareja.

Cabe destacar que, Lina Tejeiro señaló que hace casi un año está en celibato, pues ha preferido estar sola y enfocarse en ella misma.

Sin embargo, indicó que quizás saque tiempo el otro año para darse una nueva oportunidad en el amor con las exigencias que ya tiene claras al respecto, por lo que no descarta enamorarse pronto.