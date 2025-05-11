Beéle confirmaría nuevo romance tras amorosa foto con modelo

El cantante Beéle sorprendió a sus millones de fanáticos luego de revelar una inesperada fotografía en sus redes sociales junto a una famosa modelo.

¿Qué foto compartió Beéle?

El artista publicó a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, una instantánea en la que se mostró muy cariñoso con una mujer.

En la instantánea se ve al cantante sentada frente a un espejo, aparentemente desde un camerino, junto a una modelo quien tiene una mano tomada con una del artista, mientras que con la otra toma la fotografía con una cámara.

El barranquillero no le puso ninguna descripción generando miles de reacciones de los internautas que han llenado de hipótesis la publicación.

Algunos no dudaron en llenarlos de felicitaciones y mostrarse felices por el que sería un nuevo romance, mientras que otros señalaron que es evidente que podría tratarse de una estrategia de marketing y ella sería la modelo de su siguiente videoclip.

Recordemos que, la relación pública más reciente que se le conoció al cantante fue con la influenciadora venezolana Isabella Ladera, con quien se encuentra en medio de pleitos legales luego de que su ruptura no se diera en buenos términos.

¿Quién es la modelo con quien apareció Beéle?

Sara Orrego es una reconocida modelo paisa que suma más de dos millones de seguidores en Instagram, donde suele presumir su belleza y sus proyectos, destacándose en esta área y logrando cientos de halagos en sus diferentes publicaciones.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha compartido nada más al respecto, por lo que, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos y si en realidad están juntos sentimentalmente o solo se trata de marketing para el próximo lanzamiento musical del cantante.

Por ahora, Beéle continúa cautivando a sus fanáticos con sus publicaciones en redes sociales, con su música y con sus presentaciones; además de estar preparándose para los seis Movistar Arena que tiene este mes en la ciudad Bogotá, con cuyas fechas batió records tras sorprendente éxito en ventas.