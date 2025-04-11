Entre lágrimas, Karina se disculpó y le pidió a su mánager que la saque de La mansión de Luinny

La influenciadora Karina García pidió disculpas a todos sus fanáticos y a quienes se sintieron mal por sus palabras en medio de una discusión con una de sus compañeras en La mansión de Luinny.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se despidió de sus compañeros tras anunciar su retiro de La mansión de Luinny

¿Por qué Karina García fue sancionada en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido discutió con su compañera Moyeta luego de que esta la tildara de "prep*go", algo que le disgustó a la paisa y le respondió haciendo mención de una fuerte enfermedad, que padecen muchas personas, por lo que, esto provocó que fuera sancionada.

La paisa detalló que fue lo único que se le ocurrió a la hora de defenderse, pero que no quería hacer sentir mal a nadie, por lo que, ofreció disculpas al respecto.

Artículos relacionados Karina García Karina García es sancionada en La mansión de Luinny y rompe en llanto

¿Qué dijo Karina García sobre la sanción que recibió por mencionar enfermedad en La mansión de Luinny?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia no pudo contener el llanto y decidió frente a una de las cámaras pedirle disculpas a todos lo que se sintieron mal con sus palabras.

"Pido perdón a todas las personas que se sintieron ofendidas y a mi team por si se sintieron mal por lo que yo dije, yo solamente les quiero decir que soy humana, que me equivoco, perdón (...) a toda al gente de República Dominicana de verdad discúlpenme, solo me quería defender, estoy casada de que me digan prep*go, pu**, zor**", dijo.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje a su mánager pidiéndole que si considera que no le está favoreciendo su participación en el reality mejor la saque, pues no quiere poner en riesgo todo lo que ha logrado.

"Deiby si la estoy cag*ndo que me saque de acá porque yo no quiero embarrar todo lo que yo he construido en Colombia, la comunidad tan linda que yo tengo (...) Gordo sáqueme porque acá las cosas son súper fuertes", dijo.

Artículos relacionados La toxi costeña Exmánager de La Toxi Costeña asegura que la artista no se aguanta a Yina Calderón

Posteriormente, se tranquilizó y sigue dando lo mejor de ella para seguir en la competencia, recibiendo todo el apoyo de sus fanáticos, que la han defendido de las críticas tras dicha polémica.