Entre lágrimas, Karina se disculpó y le pidió a su mánager que la saque de La mansión de Luinny

La influenciadora Karina García pidió perdón a sus fanáticos tras desatinado comentario en La mansión de Luinny.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García pidió disculpas
Karina García se pronunció tras sanción en La mansión de Luinny/Canal RCN

La influenciadora Karina García pidió disculpas a todos sus fanáticos y a quienes se sintieron mal por sus palabras en medio de una discusión con una de sus compañeras en La mansión de Luinny.

¿Por qué Karina García fue sancionada en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido discutió con su compañera Moyeta luego de que esta la tildara de "prep*go", algo que le disgustó a la paisa y le respondió haciendo mención de una fuerte enfermedad, que padecen muchas personas, por lo que, esto provocó que fuera sancionada.

Karina García fue sancionada en La mansión de Luinny

La paisa detalló que fue lo único que se le ocurrió a la hora de defenderse, pero que no quería hacer sentir mal a nadie, por lo que, ofreció disculpas al respecto.

¿Qué dijo Karina García sobre la sanción que recibió por mencionar enfermedad en La mansión de Luinny?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia no pudo contener el llanto y decidió frente a una de las cámaras pedirle disculpas a todos lo que se sintieron mal con sus palabras.

Karina García pide disculpas tras comentario

"Pido perdón a todas las personas que se sintieron ofendidas y a mi team por si se sintieron mal por lo que yo dije, yo solamente les quiero decir que soy humana, que me equivoco, perdón (...) a toda al gente de República Dominicana de verdad discúlpenme, solo me quería defender, estoy casada de que me digan prep*go, pu**, zor**", dijo.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje a su mánager pidiéndole que si considera que no le está favoreciendo su participación en el reality mejor la saque, pues no quiere poner en riesgo todo lo que ha logrado.

"Deiby si la estoy cag*ndo que me saque de acá porque yo no quiero embarrar todo lo que yo he construido en Colombia, la comunidad tan linda que yo tengo (...) Gordo sáqueme porque acá las cosas son súper fuertes", dijo.

Posteriormente, se tranquilizó y sigue dando lo mejor de ella para seguir en la competencia, recibiendo todo el apoyo de sus fanáticos, que la han defendido de las críticas tras dicha polémica.

