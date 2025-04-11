Karina García es sancionada en La mansión de Luinny y rompe en llanto

La influenciadora Karina García recibió una sanción en La mansión de Luinny y terminó en llanto tras el castigo que recibió.

¿Por qué sancionaron a Karina García en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido protagonizó una fuerte discusión con su compañera Moyeta, luego de que esta se fuera en su contra y la tildara de "prepag*".

Karina García reaccionó y le respondió con fuertes palabras, por las cuales Luinny decidió sancionarlas a ambas, además de también castigar a Yina Calderón y Chanel por la discusión que las dos también protagonizaron.

El castigo que recibió la paisa fue quitarle 50 puntos, bastantes importantes para poder seguir en el juego.

¿Cómo reaccionó Karina García tras recibir sanción en La mansión de Luinny?

La influenciadora Karina García no aguantó las lágrimas y destacó lo mal que se sentía por haber recibido dicha sanción cuando según ella, lo único que hizo fue defenderse, pues no quería que pasara lo mismo que en La casa de los famosos Colombia que ella siempre se quedaba callada ante los ataques.

"En el rality anterior me dijeron un montón de cosas y estoy mam*da que me digan eso, yo no soy una persona ofensiva, en el reality pasado yo ni siquiera respondía, era como una pendeja callada y ayer sacaron lo peor de mí", expresó entre lágrimas.

Varias de sus compañeras intentaron consolarla y Luinny se acercó a ella y le explicó que su sanción fue por haber mencionado una enfermedad en medio de su discusión, la cual muchos internautas malinterpretaron.

Tras la explicación, Karina García decidió pedir disculpas asegurando que ella nunca quiso ofender a nadie y solo se estaba defendiendo de las palabras en su contra de su compañera, pues no puede dejar que pasen por encima de ella como ocurrió en la casa más famosa de Colombia.

Por ahora, la influenciadora Karina García sigue dando lo mejor de ella para seguir entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales y no volver a ser sancionada tras las rivalidades con algunas de sus compañeros.