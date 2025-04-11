Exmánager de La Toxi Costeña asegura que la artista no se aguanta a Yina Calderón

Oswaldo Arcia, exmánager de la cantante La Toxi Costeña, sorprendió a sus seguidores tras arremeter en contra de la artista.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón es sancionada tras romper las reglas en La mansión de Luinny

¿Qué pasó entre La Toxi Costeña y su exmánager?

Ambos han cruzado fuertes palabras en contra del otro públicamente, compartiendo chats y hasta transferencias en sus redes sociales defendiéndose.

La artista asegura que el hombre que habría aprovechado de ella para ganar fama y dinero a costa de ella, mientras que este señala que ella no ha sido responsable con el dinero que obtiene, además de tildarla de "fracasada".

En medio de rifirrafe, Arcia le señaló a La Toxi Costeña que si seguía atacándolo él no dudaría en revelar diferentes pruebas en su contra, entre ellas audios donde revela que no se aguantaría a la empresaria Yina Calderón y a sus hermanas.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón es sancionada tras romper las reglas en La mansión de Luinny

¿Qué dijo el exmánager de La Toxi Costeña sobre Yina Calderón?

El hombre destacó que la artista solo estaría cerca de Yina Calderón por interés, debido a que esta sí le da el dinero que ella necesita.

"No se las aguanta, Yina le presta plata para mantener la vida que ella quiere mostrar en redes, pero no las soporta, ni a Yina ni a las hermanas y tan bien que ellas se han portado con ella", expresó.

Además, destacó que está "ardida" buscando cómo llamar la atención porque él no quiere trabajar con ella y nadie quiere colaborar ni trabajar con ella.

La artista no se ha pronunciado sobre estas declaraciones, provocando todo tipo de reacciones entre los seguidores, donde muchos le creen al exmánager de la artista, mientras que otros no han dudado en defenderla.

Por ahora, la cantante tiene a la expectativa a sus fanáticos sobre lo que pueda seguir pasando con dicha situación.

Artículos relacionados La toxi costeña La Toxi Costeña reapareció tras operase y así luce ahora

¿Qué opina Yina Calderón sobre la polémica de La toxi costeña con su exmánager?

La empresaria no está enterada de dicha controversia debido a que se encuentra en un reality en República Dominicana llamado 'La mansión de Luinny', pero sus hermanas han guardado silencio hasta el momento sobre las polémicas declaraciones siendo interrogadas masivamente sobre qué opinan.