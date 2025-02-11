Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña reapareció tras operase y así luce ahora

La Toxi Costeña se mostró luego de haberse realizado una intervención para mejorar su apariencia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La cantante la Toxi Costeña reveló a sus miles de fanáticos cómo va su recuperación tras su reciente intervención para mejorar su apariencia física.

¿Qué operación se hizo la Toxi Costeña?

La artista se sometió a una mini abdominoplastia para mejorar la apariencia de su abdomen, en especial de su ombligo, luego de que detallara que tras no haberse cuidado bien el procedimiento anterior en esta zona no le quedara bien y eso le hubiera generado algunas imperfecciones en dicha área.

La Toxi Costeña en posoperatorio

“Ustedes saben que el ombligo me quedó mal, yo tengo los músculos abiertos porque no hago ejercicio”, aclaró.

¿Cómo se mostró la Toxi Costeña tras su operación?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, compartió un carrusel con fotografías en las que mostró cómo luce tras su reciente intervención.

La Toxi Costeña luego de su operación

En las instantáneas se ve desde su casa completamente fajada y con una gorra, luciendo muy sonriente y feliz por haberse hecho dicho cambio.

"Mi mejor disfraz de opera- hada", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró varios comentarios donde muchos le desearon pronta recuperación y otros la llenaron de críticas, cuestionando su vanidad y su manejo de su dinero.

Por ahora, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no ha mostrado el resultado con claridad, pero se espera que lo pueda hacer en los próximos días.

Además, ha estado compartiendo detalles de lo que ha sido su posoperatorio, indicando los cuidados especiales que ha tenido que tener debido a que ella sufre de anemia y suele perder mucha s*ngre en estos procedimientos.

De igual manera, continúa entreteniendo a todos con sus ocurrencias en sus redes sociales como suele hacerlo y con las que enamora tanto a su fanaticada.

Asimismo, no para de promocionar su música y enseñar cómo sus seguidores la disfrutan en sus diferentes fiestas.

Por su parte, otros fanáticos están a la expectativa de lo que tenga para decir tras ser mencionada en varias ocasiones debido a la participación de Yina Calderón y Karina García en 'La mansión de Luinny'.

