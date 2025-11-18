Así lucía Beéle antes de su intervención estética ¡Pesaba 134 kilos!

Beéle no siempre tuvo la apariencia física con la que millones de seguidores lo reconocen, pues durante su adolescencia enfrentó un reto, la obesidad grado tres.

Ese capítulo marcó profundamente su historia y, años después, volvió a salir a la luz tras algunas polémicas que envuelven su vida personal.

¿Cómo se veía Beéle antes de ser famoso y cuánto pesaba?

En redes sociales circularon fotografías antiguas del cantante, imágenes que muestran cómo lucía cuando apenas tenía 18 años y alcanzó los 134 kilos.

Algunos seguidores recordaron que, mucho antes del éxito, Beéle lidiaba con ansiedad, dolores articulares y problemas para respirar mientras dormía, pues en una conversación, llegó a admitir que tareas cotidianas muy sencillas le resultaban agotadoras debido a su condición física.

¿Cuándo se realizó Beéle la cirugía bariátrica y cómo cambió su vida?

Durante el 2021, después de pandemia y con 18 años recién cumplidos, Beéle tomó la decisión médica más importante de su vida, someterse a una cirugía de reducción de estómago.

De 134 a 73 kilos: la transformación de Beéle volvió a ser tema viral en redes. (Foto Beéle - Jason Koerner/AFP)

El procedimiento fue clave para frenar los riesgos asociados a su peso y para iniciar un camino de disciplina que más adelante se vería reflejado no solo en su salud, sino también en su carrera musical.

Un proceso exitoso, pues para el 2024, ya con 21 años, Beéle pesaba 73 kilos y su transformación, de 134 a 73 kilos, se convirtió en un ejemplo de constancia, alimentación consciente y rutinas más activas para muchos de sus seguidores que enfrentan situaciones similares.

¿Por qué el cambio físico de Beéle volvió a ser tendencia?

Beéle se vio envuelto en varias tormentas mediáticas relacionadas a sus exparejas sentimentales y actualmente sobre el récord que ha tenido tras el éxito de sus presentaciones en diferentes Arenas en América Latina.

Fotos del pasado de Beéle muestran cómo lucía antes de su cirugía y su impacto en la salud. Foto Prensa Canal RCN

Y aunque las polémicas continúan, el foco volvió a dividirse entre su carrera, su imagen pública y su transformación física, dejando ver que atravesó un proceso profundo de salud que marcó un antes y un después en su vida.