Yina Calderón sorprende con dura decisión sobre Karina García: “Ese capítulo para mí ya se cerró”

Yina Calderón sorprende al revelar por qué decidió alejarse de Karina García luego de pedirle disculpas en el reality.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón diciendo que ya no le volverá a hablar más a Karina
Yina Calderón revela por qué no hablará más con Karina. (Fotos: Canal RCN)

La creadora de contenido Yina Calderón sigue dando de qué hablar tras su paso por el reality internacional en República Dominicana. Esta vez sorprendió con una confesión luego de haberle pedido disculpas a Karina García.

¿Qué dijo Yina Calderón a Karina García para que tomara una decisión tan radical?

Las dos colombianas que participan en La Mansión de Luinny han estado en el ojo del huracán desde que comenzó el reality a finales de octubre. Yina se ha convertido en una de las figuras más polémicas por los constantes conflictos que ha protagonizado con varios participantes.

Estos inconvenientes incluso llevaron a la producción a sancionarla por romper algunas reglas, y en un momento estuvo a punto de ser expulsada. Además, en los últimos días ha tenido nuevos tropiezos tras pasarse de tragos.

En medio de esto, Yina ha intentado acercarse a Karina García para hablarle y dejar atrás las diferencias. Sin embargo, la modelo paisa se ha mostrado firme, distante y poco dispuesta a retomar la relación.

Yina Calderón diciendo que ya no le volverá a hablar más a Karina
Yina Calderón revela por qué no hablará más con Karina. (Foto: Canal RCN)

Hace poco, Yina Calderón le pidió disculpas por todo lo ocurrido dentro de La casa de los famosos Colombia 2, donde al inicio eran amigas, pero el comportamiento de la empresaria terminó generando controversia por la forma en que trató a Karina durante su estadía.

¿Cuál fue la decisión que tomó Yina Calderón tras pedirle disculpas a Karina García?

Luego de acercarse a la modelo paisa, Yina Calderón se dirigió a las cámaras del reality internacional y confesó que no siente la necesidad de retomar la relación.

Yina Calderón diciendo que ya no le volverá a hablar más a Karina
Yina Calderón revela por qué no hablará más con Karina. (Foto: Canal RCN)

“Ese capítulo para mí ya se cerró”, afirmó, y dejó claro que su trato hacia Karina es igual que con los demás compañeros del reality, excepto con ‘Chanel’ y la ‘Chilindrina’, con quienes ha tenido varios inconvenientes de convivencia.

Además, aseguró que seguirá el consejo de su tía y aclaró que no está pasando todo el tiempo tomando. “No voy a hablarle más a Karina, no me cae mal, y si gana, súper bien; no tengo problema. Mejor mantener distancia para que no salga a decir que yo le ruego”, agregó Yina Calderón.

 

