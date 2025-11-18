El gesto de Carolina Sabino tras la salida de Pichingo de MasterChef Celebrity Colombia
Carolina Sabino compartió un emotivo mensaje para Pichingo tras su salida de MasterChef Celebrity.
Carolina Sabino sorprendió a sus seguidores con un mensaje dedicado a Pichingo después de que este quedara fuera de MasterChef Celebrity 2025.
¿Qué le dijo Carolina Sabino a Pichingo tras su salida?
En un reciente capítulo de MasterChef se vivió un nuevo reto de eliminación en el que puso a prueba a los participantes con dos platos, uno salado y otro dulce, en un tiempo límite de 75 minutos.
Pichingo y sus compañeras enfrentaron nervios y presión, sabiendo que cualquier fallo podría costarles la oportunidad de avanzar a la semifinal.
Tras la degustación, los jueces determinaron que Pichingo debía abandonar la competencia, aunque reconocieron su esfuerzo y buena energía durante toda la prueba.
Antes de retirarse, el participante hizo un gesto significativo: le entregó su ukelele a Jorge Rausch, como muestra de gratitud por el acompañamiento y la guía durante la competencia.
A través de sus redes sociales, la actriz compartió una foto junto al participante y David Sanín, junto a un mensaje en el que no solo resaltó su talento y su actitud positiva, sino que además su buen corazón.
“Mi Pichi boy, que el mundo conozca tu arte y tu corazón. Seguiremos cantando y nos vemos pronto. Mi casa siempre será tu casa”.
¿Cuáles fueron las reacciones tras la salida de Pichingo de MasterChef?
A pesar de su eliminación, la presencia de Pichingo fue destacada por los chefs y de las participantes que están ahora en la semifinal de la cocina más importante del mundo.
Sin duda, sus rimas improvisadas y su actitud alegre generaron aplausos y risas durante la competencia, y es que antes de abandonar la cocina el humorista se despidió con unas rimas improvisadas.
Claudia Bahamón, los chefs y las concursantes se despidieron con sentidas palabras para Pichingo, resaltando su alegría y su labor dentro de la competencia.
La competencia llega a su fase decisiva. Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Valentina Taguado se enfrentarán en intensos retos donde cada plato exigirá técnica y creatividad. La tensión se siente en la cocina, y solo la excelencia determinará quién avanzará a la gran final de MasterChef Celebrity.