El gesto de Carolina Sabino tras la salida de Pichingo de MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino compartió un emotivo mensaje para Pichingo tras su salida de MasterChef Celebrity.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Carolina Sabino dedica emotivas palabras a Pichingo
Carolina Sabino conmueve con mensaje tras la eliminación de Pichingo. (Fotos: Canal RCN)

Carolina Sabino sorprendió a sus seguidores con un mensaje dedicado a Pichingo después de que este quedara fuera de MasterChef Celebrity 2025.

¿Qué le dijo Carolina Sabino a Pichingo tras su salida?

En un reciente capítulo de MasterChef se vivió un nuevo reto de eliminación en el que puso a prueba a los participantes con dos platos, uno salado y otro dulce, en un tiempo límite de 75 minutos.

Pichingo y sus compañeras enfrentaron nervios y presión, sabiendo que cualquier fallo podría costarles la oportunidad de avanzar a la semifinal.

Tras la degustación, los jueces determinaron que Pichingo debía abandonar la competencia, aunque reconocieron su esfuerzo y buena energía durante toda la prueba.

Antes de retirarse, el participante hizo un gesto significativo: le entregó su ukelele a Jorge Rausch, como muestra de gratitud por el acompañamiento y la guía durante la competencia.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una foto junto al participante y David Sanín, junto a un mensaje en el que no solo resaltó su talento y su actitud positiva, sino que además su buen corazón.

“Mi Pichi boy, que el mundo conozca tu arte y tu corazón. Seguiremos cantando y nos vemos pronto. Mi casa siempre será tu casa”.

¿Cuáles fueron las reacciones tras la salida de Pichingo de MasterChef?

A pesar de su eliminación, la presencia de Pichingo fue destacada por los chefs y de las participantes que están ahora en la semifinal de la cocina más importante del mundo.

Sin duda, sus rimas improvisadas y su actitud alegre generaron aplausos y risas durante la competencia, y es que antes de abandonar la cocina el humorista se despidió con unas rimas improvisadas.

Claudia Bahamón, los chefs y las concursantes se despidieron con sentidas palabras para Pichingo, resaltando su alegría y su labor dentro de la competencia.

La competencia llega a su fase decisiva. Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Valentina Taguado se enfrentarán en intensos retos donde cada plato exigirá técnica y creatividad. La tensión se siente en la cocina, y solo la excelencia determinará quién avanzará a la gran final de MasterChef Celebrity.

