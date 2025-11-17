La cocina vivió uno de los momentos más tensos y emotivos de la temporada. Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Pichingo se enfrentaron al reto de eliminación que decidiría quiénes avanzarían a la semifinal y quién diría adiós a la competencia. El desafío: preparar dos platos, uno salado y uno dulce, en 75 minutos, demostrando técnica, creatividad y nervios de acero.

La presión se sintió desde el primer segundo. Cada cocinero sabía que cualquier error podía costarle el sueño de llegar a la gran final. Y así fue.

Pichingo es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Tras la degustación, los jueces Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch tomaron la difícil decisión: el eliminado sería Diego Alexander Gómez, Pichingo. Aunque su energía y actitud positiva marcaron la competencia, sus profiteroles no cumplieron las expectativas y su plato no estuvo a la altura del nivel que mostraron sus compañeras.

Pese a la eliminación, los chefs no escatimaron en elogios, dejando claro que la competencia fue más agradable debido a las trovas y la actitud positiva de Pichingo.

Pichingo le obsequia su Ukele a Jorge Rausch antes de abandonar la cocina de MasterChef Celebrity

Antes de despedir a Pichingo, Rausch expresó su total admiración por la fortaleza y las ganas de aprender que él demostró en cada reto. Conmovido, el participante le entregó su objeto más preciado: su ukelele, como símbolo de gratitud.

Por su parte, Belén Alonso destacó que Pichingo enseñó a todos “a no quejarse y tener una sonrisa para todo”, dejando claro que su paso por la cocina fue inspirador.

Pichingo no se fue de MasterChef Celebrity sin dejarle un par de versos a los chefs y a Claudia Bahamón

Fiel a su estilo, Pichingo se despidió con varias trovas improvisadas, arrancando sonrisas y aplausos. Destacando que su capítulo en MasterChef Celebrity no fue en vano, y dejando claro que su presencia no pasó desapercibida y que su esencia alegre quedará en la memoria de todos.

Ahora, la competencia entra en su recta final con un duelo de titanes: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Valentina Taguado son las semifinalistas que se la jugarán toda por un lugar en la gran final. La tensión aumenta, los retos serán más exigentes y solo la excelencia en cada plato decidirá quién se corona como la próxima celebridad MasterChef.