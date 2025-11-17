Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Pichingo queda por fuera de los semifinalistas de MasterChef y le deja un gran regalo a Jorge Rausch

Pichingo se convierte en el nuevo eliminado de MasterChef, dejando una huella imborrable en sus compañeros, en los chefs y Claudia Bahamón.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Pichingo y Jorge Rausch
El plato presentado por Pichingo no lo deja con buenos comentarios, dejándolo por fuera de los seminifinalistas de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

La cocina vivió uno de los momentos más tensos y emotivos de la temporada. Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Pichingo se enfrentaron al reto de eliminación que decidiría quiénes avanzarían a la semifinal y quién diría adiós a la competencia. El desafío: preparar dos platos, uno salado y uno dulce, en 75 minutos, demostrando técnica, creatividad y nervios de acero.

Artículos relacionados

La presión se sintió desde el primer segundo. Cada cocinero sabía que cualquier error podía costarle el sueño de llegar a la gran final. Y así fue.

Pichingo es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Tras la degustación, los jueces Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch tomaron la difícil decisión: el eliminado sería Diego Alexander Gómez, Pichingo. Aunque su energía y actitud positiva marcaron la competencia, sus profiteroles no cumplieron las expectativas y su plato no estuvo a la altura del nivel que mostraron sus compañeras.

Pese a la eliminación, los chefs no escatimaron en elogios, dejando claro que la competencia fue más agradable debido a las trovas y la actitud positiva de Pichingo.

Artículos relacionados

Pichingo le obsequia su Ukele a Jorge Rausch antes de abandonar la cocina de MasterChef Celebrity

Antes de despedir a Pichingo, Rausch expresó su total admiración por la fortaleza y las ganas de aprender que él demostró en cada reto. Conmovido, el participante le entregó su objeto más preciado: su ukelele, como símbolo de gratitud.

Por su parte, Belén Alonso destacó que Pichingo enseñó a todos “a no quejarse y tener una sonrisa para todo”, dejando claro que su paso por la cocina fue inspirador.

Pichingo no se fue de MasterChef Celebrity sin dejarle un par de versos a los chefs y a Claudia Bahamón

Fiel a su estilo, Pichingo se despidió con varias trovas improvisadas, arrancando sonrisas y aplausos. Destacando que su capítulo en MasterChef Celebrity no fue en vano, y dejando claro que su presencia no pasó desapercibida y que su esencia alegre quedará en la memoria de todos.

Ahora, la competencia entra en su recta final con un duelo de titanes: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Valentina Taguado son las semifinalistas que se la jugarán toda por un lugar en la gran final. La tensión aumenta, los retos serán más exigentes y solo la excelencia en cada plato decidirá quién se corona como la próxima celebridad MasterChef.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi le dedica unas emotivas palabras a Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity 2025

Antes de comenzar el reto de eliminación en MasterChef, Violeta Bergonzi manifiesta que Alejandra Ávila “es un regalo para ella”, generando la emoción del momento.

Valentina Taguado y Michelle Rouillard Valentina Taguado

Valentina Taguado hace llorar a Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025, ¿qué le dijo?

Claudia Bahamón genera un emotivo momento en Masterchef Celebrity que lleva a Valentina Taguado a dedicarle unas palabras a Michelle Rouillard

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi anuncia que podría ser la que se despide hoy de MasterChef Celebrity, ¿por qué?

Violeta Bergonzi se comunicó con sus seguidores antes de la eliminación que definirá la semifinal de MasterChef Celebrity 2025.

Lo más superlike

Tom Cruise Talento internacional

Tom Cruise recibió su primer Oscar Honorífico y celebró cuatro décadas de cine legendario

El actor Tom Cruise recibió un Oscar Honorífico en los Governors Awards por su impacto en el cine durante cuatro decadas

Karol G, Feid Karol G

Karol G lanzará nueva canción e incrementa rumores de ruptura con Feid: "Hay amores que solo acaban"

Fallece Paige Greco a los 28 años Talento internacional

Muere deportista olímpica a los 28 años tras un episodio repentino: aquí su última publicación

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?