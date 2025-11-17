Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Muere deportista olímpica a los 28 años tras un episodio repentino: aquí su última publicación

La campeona paralímpica Paige Greco murió de manera repentina en Australia. Su familia confirmó la noticia.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Fallece Paige Greco a los 28 años
Muere Paige Greco, campeona paralímpica australiana, a los 28 años tras un episodio repentino. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

Los medios internacionales informaron que Paige Greco, campeona paralímpica australiana y una de las figuras más destacadas del ciclismo adaptado, falleció a los 28 años tras un “episodio médico repentino” en su domicilio en Adelaida, según confirmó su familia.

¿Cómo y cuándo ocurrió la muerte de Paige Greco?

El domingo 16 de noviembre, los familiares de Paige informaron que la joven deportista perdió la vida de manera repentina. Aunque no se ha dado a conocer un parte médico oficial que confirme la causa exacta de su muerte, tampoco se han divulgado detalles sobre su estado de salud previo ni sobre posibles condiciones preexistentes que pudieran estar relacionadas con este inesperado desenlace. Greco nació con parálisis cerebral hemipléjica.

Paige Greco, fallece, deportista olímpica
Muere Paige Greco, campeona paralímpica australiana. (Foto de AFP)

La noticia causó profunda conmoción en la comunidad deportiva paralímpica de Australia y del mundo. El director ejecutivo de Paralympics Australia, Cameron Murray, la recordó como “una atleta extraordinaria y, sobre todo, una persona excepcional”.

La organización australiana de ciclismo adaptado, AusCycling, indicó que brindará apoyo a la familia y que “honrará adecuadamente” su legado deportivo y humano.

De acuerdo con medios australianos, Natalie Greco, madre de Paige, pidió privacidad en estos momentos de dolor y expresó: “Paige lo era todo para nosotros. Su bondad, su determinación y su calidez nos conmovieron a diario. Nos brindó muchísima alegría y orgullo, y el dolor de su partida es algo que llevaremos con nosotros para siempre”.

¿Cuál fue la última publicación de Paige Greco en sus redes?

Según su última publicación en Instagram, Paige Greco informó sobre el inicio del Campeonato Mundial de Paraciclismo en Río de Janeiro, que comenzaba justo este fin de semana. Se desconoce si la deportista se estaba preparando para participar en este evento.

¿Quién fue Paige Greco?

Paige Greco fue una ciclista paralímpica australiana que alcanzó su mayor logro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo la medalla de oro en la prueba individual de 3.000 metros y estableció un récord mundial.

Además, ganó dos medallas de bronce en las pruebas de ruta y contrarreloj, y en 2022 fue condecorada con la Medalla de la Orden de Australia por sus servicios al deporte.

Desde su debut internacional en 2019, Greco acumuló varios títulos y récords mundiales en ciclismo adaptado. En 2025 había sumado dos medallas de bronce en la Copa del Mundo y en el Campeonato Mundial de ruta, ambos disputados en Bélgica.

Paige Greco, fallece, deportista olímpica
El deporte paralímpico despide a Paige Greco, campeona mundial y olímpica. (Foto de AFP)
