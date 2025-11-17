Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ellos son Julián Beltrán, Jorge Sánchez y Javier Peraza, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

La decisión está en tus manos para que elijas al quinto grupo de aspirantes, ellos son: Julián Beltrán, Jorge Sánchez y Javier Pedraza.

María Camila Arteaga
Ellos son los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia.
Fotos: Canal RCN

Se abrieron las votaciones del quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, una producción del Canal RCN.

Así que la decisión está en tus manos para conocer el nombre del próximo participante que hará parte de la casa más famosa del país. Recuerda que puedes realizar las votaciones mediante la página de lacasadelosfamososcolombia.com.

Entre los seis aspirantes del quinto grupo, te contaremos detalles sobre: Julián Beltrán, Jorge Sánchez y Javier Peraza.

¿Quién es Julián Beltrán, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Uno de los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos 3, es Julián Beltrán, quien se ha destacado en los últimos años en ser un reconocido actor, locutor y comediante.

Él es Julián Beltrán, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia.
Él es Julián Beltrán, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Nacido en la ciudad de Bogotá, Julián Beltrán se encuentra soltero y está dispuesto a realizar nuevas conexiones en caso de ingresar al reality.

Sin duda, una de las características que más han llamado la atención por parte de Julián, a sus 45 años, se trata acerca de su buen sentido del humor. También, ha resaltado que le gusta ser un hombre frentero, ¿crees que es el aspirante ideal?

¿A qué se dedica Jorge Sánchez ‘Salsa’, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Nacido en Puerto Salgar, Cundinamarca y con un espíritu salsero, él es Jorge Sánchez, más conocido como ‘salsa’, quien se ha destacado en los últimos años por sus múltiples habilidades, en especial, por su carismática personalidad.

Él es 'Salsa', aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia.
Él es 'Salsa', aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Sin duda, el género musical de la salsa es uno de los preferidos por parte de la celebridad, pues lleva en sus adentros el talento que tiene por la música, por esta razón, también es reconocido como ‘Salsa’.

En la actualidad, Jorge se encuentra casado. Sin embargo, ha demostrado, en los últimos años, tener criterio al momento de tomar una decisión en caso de ingresar a la casa más famosa del país. Si crees que es el aspirante ideal, ¿te gustaría verlo en el reality?

¿A qué se dedica Javier Pedraza, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Otra de las celebridades que más ha sorprendido a los internautas al ser parte del quinto grupo de aspirantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, es Javier Peraza, conocido por su buen sentido del humor.

Él es Javier Peraza, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia.
Él es Javier Peraza, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Sin duda, Javier se ha destacado en ser artista de teatro en profesión y, gracias a esto, tuvo un importante papel en el pasado en la producción del Canal RCN, ‘El man Es German’ en el que le dio vida al personaje ‘Bulto e sal’.

En la actualidad, el comediante se encuentra en unión marital. Así también una de las estrategias que más espera demostrar Javier es la astucia, pues está seguro en poderles demostrarle a los televidentes que el buen sentido del humor es una de sus mayores cualidades, ¿votarías por él?

¿Cómo votar por tu aspirante favorita de La casa de los famosos Colombia 2026?

A medida que avanza el tiempo, se han ido conociendo el nombre de cuatro participantes que harán parte de La casa de los famosos Colombia 3.

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 23 de noviembre a las 4 p.m. El nombre del quinto habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidato preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 23 de noviembre a las 4 p.m. ¡Vota cada cuatro horas!

 

