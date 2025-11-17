Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Quiénes son Luchito Humor, Eldevin López y Bruno Ponce, aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Luchito Humor, Eldevin López y Bruno Ponce hacen parte del quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ellos son los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia.
¿Quiénes son los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia 3? | Fotos: Canal RCN

Cada vez se aproxima el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN y miles de internautas se encuentran bajo la expectativa de los participantes que harán parte de la competencia.

Artículos relacionados

Ya se abrieron las votaciones del quinto grupo de aspirantes. Puedes votar a través de lacasadelosfamososcolombia.com hasta el domingo 23 de noviembre a las 4 p.m. Se conocerá el nombre del participante ese mismo día en el horario de las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

Entre los seis aspirantes del quinto grupo, te contaremos detalles sobre: Luchito Humor, Eldevin López y Bruno Ponce.

¿Quién es Luchito Humor y a qué se dedica la aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Uno de los aspirantes que hace parte del quinto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia es Elver Castro Monsalve, más conocido como Luchito Humor, oriundo de Santander. En la actualidad se encuentra casado.

Él es Luchito Humor, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia.
Él es Luchito Humor, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Luchito se ha convertido en una de las figuras más reconocidas en el campo del humor colombiano en los últimos años por su carismática personalidad, ser creador de contenido digital y su gran participación en importantes programas, como lo hizo en el pasado en ‘Buen Día, Colombia’.

En la actualidad Luchito cuenta con más de 221 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que suele compartir varios acontecimientos de su vida, su especial relación y destacando con su buen sentido del humor.

Artículos relacionados

¿A qué se dedica Eldevin López, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Actor, creador de contenido digital y nacido en la ciudad de Valledupar, él es Eldevin López, uno de los aspirantes del quinto grupo de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Él es Eldevin López, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia.
Él es Eldevin López, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Eldevin tiene 26 años, se encuentra soltero y ha revelado que está dispuesto a encontrar el amor en caso de ingresar a la casa más famosa del país.

Además, una de las producciones más recordadas en las que participó Eldevin es ‘Leandro Díaz’, en la que cautivó a sus seguidores con su gran habilidad en el campo artístico, en especial, por todos los detalles que comparte de su vida en sus redes sociales.

Si quieres una persona honesta, creativa, talentosa, con un estilo de vida saludable y carismático, ¿te gustaría ver a Eldevin en la casa más famosa del país?

Artículos relacionados

¿Quién es Bruno Ponce, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Una de las celebridades que hace parte del quinto grupo de aspirantes es Raúl Ponce, más conocido como Bruno, quien se ha destacado en los últimos años en demostrar tener una carismática y arrolladora personalidad.

Él es Bruno Ponce, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia.
¿Quién es Burno Ponce, aspirante de La casa de los famosos Colombia 3? | Foto: Canal RCN

En los últimos años, Raúl se ha destacado en ser un reconocido actor de doblajes, comediante, locutor de acentos y coach de acentos, en el que se ha ganado el apoyo por parte de sus seguidores.

Sin duda, Raúl ha demostrado que es un hombre frentero y, en la actualidad, se encuentra soltero, ¿votarías por él?

¿Cómo votar por tu aspirante favorito del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia 2026?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 23 de noviembre a las 4 p.m. El nombre de la cuarta habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

Artículos relacionados

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidato preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de las seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 23 de noviembre a las 4 p.m. ¡Puedes votar cada cuatro horas!

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Ellos son los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Ellos son Julián Beltrán, Jorge Sánchez y Javier Peraza, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

La decisión está en tus manos para que elijas al quinto grupo de aspirantes, ellos son: Julián Beltrán, Jorge Sánchez y Javier Pedraza.

Ellos son los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Este es el quinto grupo y cómo elegir a tu favorito

Las puertas de La casa de los famosos Colombia 2026 abrirán pronto. Conoce el nombre del quinto grupo de aspirantes.

Luisa Cortina La casa de los famosos

Ola de reacciones por elección de Luisa Cortina como habitante de La casa de los famosos Colombia 3

Luisa Cortina recibió mensajes positivos y negativos tras conocerse que estará oficialmente en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Karina García, Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón no midió distancias y buscó a Karina García en 'La mansión de Luinny': esto sucedió

Yina Calderón se dejó llevar por las emociones del momento e intentó acercarse a su examiga Karina García.

Falleció Xiomara Calderón Talento internacional

Confirman el fallecimiento de reconocida creadora de contenido y bailarina a sus 38 años

Shakira, Milan, Sasha Shakira

Hijos de Shakira sorprenden al mundo al hablar inglés perfecto en plena entrevista, así suenan

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy