¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Este es el quinto grupo y cómo elegir a tu favorito

A medida que avanzan las semanas, miles de internautas han dividido sus opiniones tras conocer los nombres de algunas de las celebridades que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por el momento, ya se conoció el nombre de cuatro celebridades que harán parte del reality tras las votaciones que han generado los internautas a través de lacasadelosfamososcolombia.com.

Ahora se abrieron de nuevo las votaciones y este es el quinto grupo de aspirantes que quieren ingresar a La casa de los famosos Colombia. Recuerda que tu voto será clave. Las votaciones están abiertas desde las 7 a.m. de este lunes 17 de noviembre hasta el domingo 23 de noviembre a las 4 p.m . Se conocerá el nombre de la quinta celebridad el próximo a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

¿Quién es Eldevin López, la modelo que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Oriundo de la ciudad de Valledupar, actor y creador de contenido, él es Eldevin López , uno de los aspirantes que hace parte del quinto grupo para ingresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Él es Eldevin López, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Eldevin tiene 26 años, se encuentra soltero y ha revelado que está dispuesto a encontrar el amor en caso de ingresar a la casa más famosa del país.

Una de las producciones más recordadas en las que participó Eldevin es ‘Leandro Díaz’, en la que cautivó a sus seguidores con su gran habilidad en el campo artístico.

Por el momento, el influenciador ha demostrado que es selectivo, honesto al momento de dar su opinión y, también, por su liderazgo, ¿votarías por él?

¿Quién es Julián Beltrán, el actor que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Nacido en la ciudad de Bogotá y con más de 25 años de carrera, él es Julián Beltrán , quien ha demostrado tener una gran habilidad en el campo de la actuación, cautivando a sus seguidores con su carismática y arrolladora personalidad.

Él es Julián Beltrán, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Julián Beltrán se encuentra soltero y está dispuesto a realizar nuevas conexiones en caso de ingresar al reality.

Sin duda, una de las características que más han llamado la atención por parte de Julián a sus 45 años, se trata acerca de su buen sentido del humor. También, ha resaltado que no puede con los rumores, pues es un hombre frentero, ¿crees que es el aspirante ideal?

¿Quién es Javier Peraza, el comediante que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Con la edad de 50 años, uno de los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia es Javier Peraza, quien se ha ganado el cariño de sus seguidores al demostrar su buen sentido del humor. Actualmente, está en unión libre.

Él es Javier Peraza, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En los últimos años, Javier se ha destacado en ser artista de teatro en profesión y, gracias a esto, tuvo un importante papel en el pasado en la producción del Canal RCN, ‘El man Es German’ en el que le dio vida al personaje ‘Bulto e sal’.

Una de las estrategias que más espera demostrar Javier es la astucia, pues está seguro en poderles demostrarle a los televidentes que el buen sentido del humor es una de sus mayores cualidades, ¿te gustaría verlo en la competencia?

¿Quién es Jorge Sánchez, ‘Salsa’, el famoso que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Reconocido actor, escritor y músico, él es Jorge Sánchez, más conocido como ‘salsa’ , quien se ha destacado en los últimos años por sus múltiples habilidades, en especial, por su buen sentido del humor.

Él es 'Salsa', aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Sin duda, el género musical de la salsa es uno de los preferidos por parte de la celebridad, pues lleva en sus adentros el talento que tiene por la música.

En la actualidad, Jorge se encuentra casado. Sin embargo, ha demostrado, en los últimos años, tener criterio al momento de tomar una decisión en caso de ingresar a la casa más famosa del país. Si crees que es el aspirante ideal, ¡vota por él!

¿Quién es Luchito humor, el comediante que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Uno de los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos 3 es Elver Castro Monsalve, más conocido como ‘Luchito Humor’, oriundo de Santander, se ha destacado en los últimos años al demostrar su carismática personalidad.

Él es Luchito Humor, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace varios meses, ‘Luchito’ hizo parte del programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN, en el que cautivó a sus seguidores con su buen sentido del humor.

En la actualidad, se encuentra casado y ha demostrado que cuenta con todas las características necesarias para ingresar a la casa más famosa del país, en especial, por sus comentarios sin filtro, ¿te gustaría verlo en el reality?

¿Quién es Bruno Ponce, el mexicano que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Nacido en México, él es Raúl Ponce, más conocido como Bruno, es uno de los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia.

¿Quién es Burno Ponce, aspirante de La casa de los famosos Colombia 3? | Foto: Canal RCN

En los últimos años, Raúl se ha destacado en ser un reconocido actor de doblajes, comediante, locutor de acentos y coach de acentos, en el que ha demostrado su buen sentido del humor.

Sin duda, Raúl ha demostrado que es un hombre frentero y, en la actualidad, se encuentra soltero, ¿te gustaría verlo en la competencia?

¿Cómo votar por tu aspirante preferida del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia 2026?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 23 de noviembre a las 4 p.m. El nombre del quinto habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidato favorito para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de las seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 23 de noviembre a las 4 p.m. ¡Puedes votar cada cuatro horas!