Ella es la expareja de Nicolás Arrieta, primer habitante de La casa de los famosos Colombia 3

El nombre de Nicolás Arrieta se ha convertido en tendencia mediática en los últimos días al ser parte de uno de los integrantes del primer grupo de aspirantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia , una producción del Canal RCN.

Además, el creador de contenido digital se convirtió en el primer participante confirmado por el Jefe al ingresar a la casa más famosa del país gracias a las votaciones recibidas por parte de sus seguidores, quienes le dieron su apoyo al obtener un 52.70%.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor colombiano es condenado a mínimo 42 años de prisión en Londres

¿Quién es la expareja del primer participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Actualmente, Nicolás Arrieta no ha confirmado si tiene pareja. Así que, hace más de dos años, el influencer fue tendencia no solo por sus publicaciones y opiniones en redes sociales, sino también por su relación con una reconocida creadora de contenido.

¿Quién es la expareja sentimental de Nicolás Arrieta? | Foto: Canal RCN

El nombre de la expareja de Nicolás Arrieta es Loren Esteban , quien compartió varios acontecimientos de su vida sentimental con el influenciador. Sin embargo, cada uno tomó la decisión de continuar con cada uno de sus proyectos de manera independiente.

En la actualidad, Loren Esteban cuenta con más de 331 mil seguidores a través de su cuenta oficial, donde comparte varios acontecimientos de su estilo de vida saludable, los viajes que tiene y algunas rutinas que tiene acerca del cuidado personal.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W anunció que se va de México y explicó por qué: "Estoy cansada"

¿Cómo fue elegido Nicolás Arrieta para ingresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el segundo grupo y cómo elegir a tu preferida

Recordemos que hace más de una semana, se conoció de manera oficial el nombre del primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026, en el que muchos internautas han generado una ola de comentarios acerca de la expectativa que tienen sobre las celebridades que entrarán.

Así que el primer grupo de aspirantes estuvo conformado por: Carlos Grande, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juanchín, Juan Diego Duque y Nicolás Arrieta.

Sin embargo, los internautas fueron los responsables en elegir el nombre del participante que ingresaría al reality. Por esta razón, Nicolás Arrieta contó con la mayoría de votos, dejando en evidencia que se encargará en arrasar las redes sociales con su participación en la competencia.