Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ella es la expareja de Nicolás Arrieta, primer habitante de La casa de los famosos Colombia 3

Ella es la expareja de Nicolás Arrieta, el influenciador que ingresará a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es la expareja de Nicolás Arrieta, primer habitante de La casa de los famosos Colombia 3
¿Quién es la expareja de Nicolás Arrieta, habitante de La casa de los famosos Colombia 3? | Foto: Canal RCN

El nombre de Nicolás Arrieta se ha convertido en tendencia mediática en los últimos días al ser parte de uno de los integrantes del primer grupo de aspirantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el creador de contenido digital se convirtió en el primer participante confirmado por el Jefe al ingresar a la casa más famosa del país gracias a las votaciones recibidas por parte de sus seguidores, quienes le dieron su apoyo al obtener un 52.70%.

Artículos relacionados

¿Quién es la expareja del primer participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Actualmente, Nicolás Arrieta no ha confirmado si tiene pareja. Así que, hace más de dos años, el influencer fue tendencia no solo por sus publicaciones y opiniones en redes sociales, sino también por su relación con una reconocida creadora de contenido.

Ella es la expareja de Nicolás Arrieta, primer habitante de La casa de los famosos Colombia 3
¿Quién es la expareja sentimental de Nicolás Arrieta? | Foto: Canal RCN

El nombre de la expareja de Nicolás Arrieta es Loren Esteban, quien compartió varios acontecimientos de su vida sentimental con el influenciador. Sin embargo, cada uno tomó la decisión de continuar con cada uno de sus proyectos de manera independiente.

En la actualidad, Loren Esteban cuenta con más de 331 mil seguidores a través de su cuenta oficial, donde comparte varios acontecimientos de su estilo de vida saludable, los viajes que tiene y algunas rutinas que tiene acerca del cuidado personal.

Artículos relacionados

¿Cómo fue elegido Nicolás Arrieta para ingresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Artículos relacionados

Recordemos que hace más de una semana, se conoció de manera oficial el nombre del primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026, en el que muchos internautas han generado una ola de comentarios acerca de la expectativa que tienen sobre las celebridades que entrarán.

Así que el primer grupo de aspirantes estuvo conformado por: Carlos Grande, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juanchín, Juan Diego Duque y Nicolás Arrieta.

Sin embargo, los internautas fueron los responsables en elegir el nombre del participante que ingresaría al reality. Por esta razón, Nicolás Arrieta contó con la mayoría de votos, dejando en evidencia que se encargará en arrasar las redes sociales con su participación en la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria en el programa Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Reviven romántico video de Aida Victoria y 'El agropecuario' en medio de la polémica

En medio de la polémica protagonizada por Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano, el video desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Yina Calderón, Baby Demoni Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó a las declaraciones del novio de Baby Demoni: "No se desvivió sola"

Yina Calderón reveló que vio la entrevista de la pareja de Baby Demoni y no dudó en lanzar un tajante mensaje.

Nicolás Arrieta habla sobre lo que dicen los influencers Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta responde con sarcasmo a quienes le dicen que les tiene envidia: “Niveles de niveles”

Nicolás Arrieta habla sobre la envidia hacia otros influencers y genera cientos de comentarios por su declaración.

Lo más superlike

Valentina Taguado

Valentina Taguado confesó que Claudia Bahamón le mintió descaradamente en el último reto de campo

Valentina Taguado sorprendió a sus seguidores en redes, al revelar la mentira que le dijo Claudia Bahamón en el último reto de campo.

Famoso actor confiesa que vive con su expareja por una deuda pese a tener novia: esto se sabe Talento nacional

Famoso actor confiesa que vive con su expareja por una deuda pese a tener novia: esto se sabe

Cazzu revela que Nodal no llama a su hija ni por videollamada Cazzu

Cazzu revela que Christian Nodal no ve a su hija ni en videollamada: "es un descaro"

Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee causa revuelo al confesar la prohibición que le impuso su padre sobre Don Omar

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo