Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón reaccionó a las declaraciones del novio de Baby Demoni: "No se desvivió sola"

Yina Calderón reveló que vio la entrevista de la pareja de Baby Demoni y no dudó en lanzar un tajante mensaje.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Baby Demoni
Yina Calderón reaccionó a las declaraciones del novio de Baby Demoni | Foto del Canal RCN y Freepik.

Desde República Dominicana, país al que arribó Yina Calderón porque participará en un reality, la empresaria de fajas se refirió de nuevo a la muerte de su amiga, la influencer que era conocida en plataformas digitales como Baby Demoni.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con la muerte de Baby Demoni?

Alejandra Esquin, nombre de pila de Baby Demoni, falleció en extrañas circunstancias que son materia de investigación. Una de las hipótesis que rondan es que el compañero sentimental de la fallecida influenciadora, conocido artísticamente como Samor One, habría sido actor de la tragedia.

En efecto, el joven salió a dar diversas declaraciones en la que expresó que él no tiene nada que ver con la muerte de la mujer con la que compartió por varios años. Además, sacó a la luz audios de discusiones con la creadora de contenido y otras pruebas.

Muerte
Habla la pareja de Baby Demoni: revela audio con gritos, lágrimas y acusaciones antes de la tragedia | Foto de Freepik.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón tras las declaraciones de Samor sobre la muerte de Baby Demoni?

Yina Calderón ha dicho en diferentes momentos que no le cree a Samor, la misma postura la ha manifestado su hermana Juliana Calderón.

Ante esto, le preguntaron a la polémica influenciadora si había visto la entrevista de Samor y no dudó en reaccionar.

Yina Calderón
Yina Calderón no le cree a Samor One | Foto de Buen día, Colombia.

Yina respondió que sí vio las declaraciones del artista, remarcó las cualidades de Alejandra Esquin y pidió justicia para que el caso de la muerte de su amiga no quede impune. En adición, lanzó un contundente mensaje.

Artículos relacionados

"Sí, me vi la entrevista del fulano (Samor), porque Alejandra era una buena persona, un ser humano increíble. Incluso, yo le ofrecí uno de mis apartamentos que estaba arrendando para que ella se fuera con su bebé. En cuanto a lo que dijo este señor, yo no necesito pegarme de absolutamente nada... Espero que la Fiscalía no se quede con eso, que eso no quede impune, y que salga a flote la verdad de lo que pasó con ella, porque estoy segura que ella no se desvivió sola", opinó Yina Calderón.

Así las cosas, Yina Calderón se mantienen en su postura y no cree que Baby Demoni haya sido la autora de su deceso, sino que detrás de ello habría más por descubrir.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria en el programa Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Reviven romántico video de Aida Victoria y 'El agropecuario' en medio de la polémica

En medio de la polémica protagonizada por Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano, el video desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Nicolás Arrieta habla sobre lo que dicen los influencers Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta responde con sarcasmo a quienes le dicen que les tiene envidia: “Niveles de niveles”

Nicolás Arrieta habla sobre la envidia hacia otros influencers y genera cientos de comentarios por su declaración.

Así explicó Pipe Bueno por qué su hijo menor nació con los ojos claros Pipe Bueno

Pipe Bueno aclaró el misterio y contó por qué su hijo menor tiene los ojos claros

Pipe Bueno explicó con pruebas la razón por la que su hijo menor tiene los ojos claros, a pesar de que ni Luisa ni él los tienen.

Lo más superlike

Valentina Taguado

Valentina Taguado confesó que Claudia Bahamón le mintió descaradamente en el último reto de campo

Valentina Taguado sorprendió a sus seguidores en redes, al revelar la mentira que le dijo Claudia Bahamón en el último reto de campo.

Famoso actor confiesa que vive con su expareja por una deuda pese a tener novia: esto se sabe Talento nacional

Famoso actor confiesa que vive con su expareja por una deuda pese a tener novia: esto se sabe

Cazzu revela que Nodal no llama a su hija ni por videollamada Cazzu

Cazzu revela que Christian Nodal no ve a su hija ni en videollamada: "es un descaro"

Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee causa revuelo al confesar la prohibición que le impuso su padre sobre Don Omar

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo