Yina Calderón reaccionó a las declaraciones del novio de Baby Demoni: "No se desvivió sola"

Desde República Dominicana, país al que arribó Yina Calderón porque participará en un reality, la empresaria de fajas se refirió de nuevo a la muerte de su amiga, la influencer que era conocida en plataformas digitales como Baby Demoni.

¿Qué pasó con la muerte de Baby Demoni?

Alejandra Esquin, nombre de pila de Baby Demoni, falleció en extrañas circunstancias que son materia de investigación. Una de las hipótesis que rondan es que el compañero sentimental de la fallecida influenciadora, conocido artísticamente como Samor One, habría sido actor de la tragedia.

En efecto, el joven salió a dar diversas declaraciones en la que expresó que él no tiene nada que ver con la muerte de la mujer con la que compartió por varios años. Además, sacó a la luz audios de discusiones con la creadora de contenido y otras pruebas.

Habla la pareja de Baby Demoni: revela audio con gritos, lágrimas y acusaciones antes de la tragedia | Foto de Freepik.

¿Qué dijo Yina Calderón tras las declaraciones de Samor sobre la muerte de Baby Demoni?

Yina Calderón ha dicho en diferentes momentos que no le cree a Samor, la misma postura la ha manifestado su hermana Juliana Calderón.

Ante esto, le preguntaron a la polémica influenciadora si había visto la entrevista de Samor y no dudó en reaccionar.

Yina Calderón no le cree a Samor One | Foto de Buen día, Colombia.

Yina respondió que sí vio las declaraciones del artista, remarcó las cualidades de Alejandra Esquin y pidió justicia para que el caso de la muerte de su amiga no quede impune. En adición, lanzó un contundente mensaje.

"Sí, me vi la entrevista del fulano (Samor), porque Alejandra era una buena persona, un ser humano increíble. Incluso, yo le ofrecí uno de mis apartamentos que estaba arrendando para que ella se fuera con su bebé. En cuanto a lo que dijo este señor, yo no necesito pegarme de absolutamente nada... Espero que la Fiscalía no se quede con eso, que eso no quede impune, y que salga a flote la verdad de lo que pasó con ella, porque estoy segura que ella no se desvivió sola", opinó Yina Calderón.

Así las cosas, Yina Calderón se mantienen en su postura y no cree que Baby Demoni haya sido la autora de su deceso, sino que detrás de ello habría más por descubrir.