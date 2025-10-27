Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García presumió los lujos con los que fue recibida en República Dominicana

Karina García ya está en República Dominicana, lista para su segundo reality, donde volverá a compartir con Yina Calderón.

Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García mostró los lujos con los que fue recibida en República Dominicana
Así fue la lujosa bienvenida que recibió Karina García en República Dominicana. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora colombiana Karina García ya se encuentra en República Dominicana, lista para participar en su segundo reality, donde volverá a coincidir con Yina Calderón. En redes sociales, la creadora de contenido presumió los lujos con los que fue recibida.

¿Cuál es el reality en el que participará Karina García en República Dominicana?

Karina García participará en La mansión de Luinny, un reality que reunirá a reconocidas personalidades del mundo digital de diferentes países, y en el que volverá a coincidir con la polémica influenciadora Yina Calderón.

Karina García
Karina García estará en República Dominicana con su examiga Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

Vale la pena recordar que las influenciadoras colombianas tienen historia desde La casa de los famosos Colombia, donde comenzaron con una amistad que terminó abruptamente cuando Calderón le dio la espalda y promovió su eliminación del programa.

Ahora, la historia entre ambas tendrá un nuevo capítulo, esta vez en el extranjero, donde deberán convivir nuevamente junto a otros creadores de contenido de distintos lugares del mundo.

¿Con qué lujos recibieron a Karina García en República Dominicana?

La influenciadora paisa arribó al territorio caribeño este lunes 27 de octubre, donde fue recibida con diversos lujos que no dudó en presumir a través de sus redes sociales oficiales.

Karina García
Karina García arribó a República Dominicana | Foto del Canal RCN.

En las historias de su cuenta de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García compartió una serie de imágenes en las que se le ve disfrutando de una limusina solo para ella, equipada con sillones de lujo, luces de neón y una pantalla para reproducir la música que quisiera.

“Mi cara al ver que me están tratando como a una verdadera reina”, comentó en una de las fotografías.

Así, Karina García comienza con pie derecho su nueva aventura en República Dominicana, donde promete dar de qué hablar en La mansión de Luinny, especialmente porque volverá a toparse de frente con Yina Calderón, quien la traicionó meses atrás para, según sus propias palabras, generar polémica en redes sociales.

Por lo pronto, la influenciadora paisa ha estado activa en sus redes sociales, pero esto cambiará dentro de poco.

