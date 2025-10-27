Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón dejó clara su posición sobre Karina García antes de iniciar el reality

Antes de iniciar la competencia, Yina Calderón hizo sorpresiva confesión sobre Karina García, quien también estará en el reality.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón hizo promesa sobre el reality en el que estará con Karina García. Foto | Canal RCN.

El anuncio de Yina Calderónen un nuevo reality de convivencia, sigue dando de qué hablar en redes sociales, y no solo eso, también la confirmación de que Karina García estará en el mismo formato.

¿Qué dijo Yina Calderón tras la confirmación de Karina García en el nuevo reality de convivencia en República Dominicana?

Antes de conocerse que la antioqueña estaría en 'La Mansión de Luinny', la misma Yina dio a conocer que, independientemente de quien fuera la otra colombiana participante, quería hacer claridad de que no estaba dispuesta a tener ningún tipo de conflicto con esta otra persona.

"Porque me vengo yo para República Dominicana a buscar las internacionales y me pongo a pelear con la colombiana, ay no mor, sinceramente, yo digo que eso no es así", fueron las contundentes palabras de la empresaria de fajas.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su participación en el reality que se llevará a cabo en República Dominicana?

Según lo manifestó Calderón, en sus planes no está llegar a este país para entrar en confrontación con la colombiana, pues en sus palabras, de ser así habría sido mejor quedarse en Colombia pel3and.

"Lo siento, ni le hacemos bully1ng a la colombiana, como me voy a poner a tirarle a la colombiana", reiteró la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

Cabe señalar que recientemente, Calderón dio a conocer que se acababa de enterar de la participación de García en el mismo reality, por lo que no ocultó su asombro con la noticia.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García hizo confesión sobre su participación en un nuevo reality. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Karina, también exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha presumido en su cuenta de Instagram detalles de su llegada a República Dominicana, en donde además de mostrarse expectante por todo lo que se viene, dejó claro que, aunque será la misma mujer de siempre, en esta oportunidad será "un poquito menos boba".

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Yina Calderón sobre su participación en el reality en el que estará con Karina García. Foto | Canal RCN.

Con la confirmación de ambas, seguidores de las dos colombianas esperan ansiosos poder ser testigos de lo que ocurrirá en el reality, pues no es un secreto que durante su paso por La casa de los famosos Colombia, la relación se fue al suelo, según Yina, para generar polémica al interior de la competencia.

