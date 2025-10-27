Reviven romántico video de Aida Victoria y 'El agropecuario' en medio de la polémica

La polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues recientemente los internautas revivieron un video en el que ambos se veían muy enamorados y que ha desatado todo tipo de reacciones.

¿Cuál es el video Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada en el que se mostraron muy enamorados meses atrás?

A raíz del boom mediático que se ha generado por el rifirrafe de Tejada y Merlano en redes, los usuarios trajeron de regreso una grabación en la que los dos apenas estaban iniciando su relación y todo parecía color de rosa.

"Estoy re enamorado de ella, me encanta, es la mujer de mi vida",son las palabras que dijo el llamado "agropecuario" en medio de una entrevista que concedieron en su momento cuando se encontraban en las mieles del amor.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Sin embargo, lo que más llamó la atención del audiovisual, fue justamente la comparación de cómo era la relación tiempo atrás, y en lo que se convirtió desde hace par de semanas hacia acá, pues en el mismo videoclip, quedó expuesto el momento en el que el mismo Juan David arremetió contra la creadora de contenido.

"Tres, cuatro no me acuerdo cuántas relaciones ha tenido, todos somo los malos", dijo el empresario hace algunos días.

Y es que todo inició por una publicación de Merlano en su cuenta de Instagram en la que aseguró que ella era la responsable de los gastos de su hijo Emiliano, situación que Tejada desmintió al asegurar que "entre el cielo y la tierra no había nada oculto".

Por su parte, Aida Victoria se encargó de mostrar los chats que probarían que su versión es cierta, lo cual provocó que "El agropecuario" hiciera fuertes acusaciones con su contra, en las que afirmó que su expareja tendría problemas mentales.

Frente a esto, Aida volvió a romper el silencio para dejar en evidencia nuevas conversaciones en las que habría mostrado que el papá de su hijo permaneció ausente por varios días cuando ella apenas tenía pocos días de haber dado a luz.