Shakira en Cali hizo historia al cantar “Sin sentimiento” junto al Grupo Niche en el Pascual Guerrero

El estadio Pascual Guerrero fue escenario de dos noches memorables con los exitosos conciertos de Shakira, en los que la barranquillera brilló y los caleños disfrutaron de una velada llena de música y magia, junto al talento del Grupo Niche.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor colombiano es condenado a mínimo 42 años de prisión en Londres

¿Cómo fue el momento de Shakira en Cali junto al Grupo Niche?

La artista llegó el pasado viernes en la noche a la capital del Valle del Cauca para ofrecer dos presentaciones de su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour. Desde su llegada, emocionó a sus seguidores al mostrarse entusiasta cantando y bailando el icónico tema del Grupo Niche Cali pachanguero.

Así fueron las dos presentaciones de Shakira en Cali. (Foto: AFP)

A través de sus historias en redes sociales, Shakira compartió un video en el que se le ve interpretando la canción junto a su equipo de trabajo y, más tarde, bailando parte del tema junto a su hijo menor.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W anunció que se va de México y explicó por qué: "Estoy cansada"

En ambas noches, la cantante reunió a más de 77.000 asistentes que vibraron con sus grandes éxitos y con el especial momento que vivió al compartir escenario con una de las agrupaciones más representativas de la salsa colombiana.

“¡Qué lindo volver a casa! Cali sabe a caña, suena a tambores y su alegría contagia”, expresó Shakira, desatando una ola de aplausos.

Así fueron las dos presentaciones de Shakira en Cali. (Foto: AFP)

El concierto comenzó con La Fuerte y continuó con temas como Inevitable, TQG, Te felicito y Acróstico, en una presentación que marcó el regreso de la cantante a la ciudad después de casi dos décadas.

¿Por qué Shakira se volvió tendencia tras sus conciertos en Cali?

Uno de los instantes más comentados de la noche ocurrió cerca de las 11:00 p.m., cuando Shakira invitó nuevamente al Grupo Niche al escenario. Juntos interpretaron Sin sentimiento, el himno de la salsa que emocionó a miles de asistentes.

En redes sociales, los mensajes no se hicieron esperar: “Un sueño cumplido verlos juntos”, “El mejor concierto de Shakira en Colombia fue en Cali” y “Qué suertudos los caleños”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Shakira ahora se alista para su próxima presentación el 1 de noviembre en Bogotá, y luego continuará su gira en Quito los días 8, 9 y 11 de noviembre.