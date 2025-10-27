Murió famoso cantante tras grave accidente en la Florida: ¡No llevaba el cinturón de seguridad!

El mundo de la música llora la pérdida de Alex Miranda, conocido artísticamente como Alex, “El Bizcochito”, quien falleció a los 47 años luego de un accidente de tránsito en el condado de Osceola, Florida.

¿Cuál fue el legado musical de Alex Miranda?

El siniestro ocurrió mientras regresaba de un concierto en Hinesville, Georgia, alrededor de las 9:25 p.m., cuando el vehículo perdió el control.

Las autoridades señalaron que el cantante no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que provocó que saliera expulsado del automóvil.

La Patrulla de Carreteras de Florida confirmó la identidad de la víctima y mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Aún no se han divulgado oficialmente las causas que originaron la pérdida de control del vehículo, pero se espera que los resultados de las pericias aporten más información en los próximos días.

Murió el famoso cantante Alex Miranda conocido como “El Bizcochito”. (Foto: Freepik)

A lo largo de su carrera, nunca dejó de presentarse, realizando conciertos en Puerto Rico y Estados Unidos y manteniendo una fuerte conexión con su público a través de sus redes sociales.

Fue en los 2000 cuando Alex Miranda, con canciones como ‘Te perdoné’, alcanzó el reconocimiento que lo distinguió dentro del género.

En 2024, el artista lanzó varios sencillos entre ellos “Se acabó el juego”, “Dos amantes”, “Regálame esta noche” y “A veces sin quererlo” canciones que lo mantuvieron vigente en las plataformas musicales.

¿Cómo los fanáticos ante la muerte de Alex Miranda?

La noticia del fallecimiento de Alex Miranda fue confirmada por medios internacionales luego de las declaraciones oficiales por el alcalde de Ciales, Jesús Resyto, quien manifestó sus condolencias a la familia y destacó el orgullo que el artista representaba para su tierra natal.

“Lamentamos profundamente la partida de uno de los hijos más prometedores de nuestro pueblo. Pedimos oraciones por su descanso eterno y fortaleza para sus seres queridos”, afirmó en rueda de prensa.

Fanáticos y colegas del cantante compartieron mensajes de apoyo y recordaron sus canciones a través de redes sociales.

Por ahora continúan las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas del accidente que dejó sin vida a Alex Miranda.