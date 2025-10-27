Valentina Taguado le respondió a las participantes de MasterChef que creen que ella gana por "fanaticada"

Valentina Taguado,quien brilla cada noche en la décima temporada de MasterChef Celebrity, recientemente respondió a los constantes comentarios que recibe en su contra en los que ponen en duda su talento culinario y aseguran que gana los retos gracias a su "fanaticada" y por buena competidora.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W anunció que se va de México y explicó por qué: "Estoy cansada"

¿Qué respondió Valentina Taguado sobre los comentarios que recibe en MasterChef Celebrity?

En medio del programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?', la actual participante de la cocina más importante del mundo se sinceró con Johana Velandia, a quien además de contarle que logró subir al top 8, le dijo que con frecuencia sus compañeros piensan que ella y sus equipos ganan por su fanaticada.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor colombiano es condenado a mínimo 42 años de prisión en Londres

"Yo no sé porque dicen que yo gano un reto de campo por votación de comensales y empiezan a decir que yo gano por fanaticada, si está horrible no van a votar por eso así me amen y que no, que yo tenía al público joven", fueron las palabras de la reconocida locutora colombiana.

Según lo comentó, en primer lugar es una mujer de 32 años, además de dar a conocer que, contrario a lo que muchos piensan, las personas que más lo siguen son mamás y abuelas.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Reviven romántico video de Aida Victoria y 'El agropecuario' en medio de la polémica

¿Cómo se defendió Valentina Taguado de los comentarios que ponen en duda su desempeño como cocinera?

Frente a esto, dejó claro que más allá de las personas que la siguen, ella cocina rico, además de estudiar como todos y prepararse, "yo también quiero ganar, pues que no me 'empelicule' es diferente, pero estudio demasiado", señaló.

Valentina Taguado respondió a quienes creen que gana en MasterChef por fanaticada. Foto | Canal RCN.

Aunque Johana Velandia insinuó que los comentarios vienen de parte de los televidentes, Valentina intervino para dejar claro que no es el público si no sus mismas compañeras, puntualmente Alejandra, Violeta, Carolina.

Así mismo, recordó cómo en un reto anterior junto a Raúl Ocampo también habían afirmado que ganaron por fanaticada, por lo que nuevamente insistió en que los comensales de los retos no son su familia, ni amigos.

Valentina Taguado respondió a los comentarios que recibe en MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

Finalmente, Taguado no perdió la oportunidad para agradecerle a cada una de las personas que la han calificado durante los retos de campo y, por su puesto, han votado por ella.