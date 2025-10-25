Shakira emocionó cantando “Cali Pachanguero” y bailando con su hijo Sasha en su avión privado

Shakira, quien sigue recorriendo Latinoamérica con su gira Las mujeres ya no lloran Tour, sorprendió a sus seguidores al mostrar un momento muy especial a bordo de su avión privado.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada reconoce que perdió el control frente a Aida Victoria: "ella ha sido grosera”

¿Shakira llevó la alegría de Cali a su avión con “Cali Pachanguero”?

La cantante barranquillera se mostró muy emocionada no solo cantando “Cali Pachanguero”, sino que también bailó junto a su hijo Sasha mientras se alista para dar sus dos conciertos en la capital del Valle del Cauca.

El video, compartido en sus historias de Instagram, donde suma más de 93 millones de seguidores, muestra a Shakira feliz cantando el conocido tema del Grupo Niche a bordo de su avión privado.

Artículos relacionados Jessica Cediel Jessica Cediel se viste de luto tras lamentable pérdida

En las imágenes también se puede ver a su equipo de trabajo, que viaja con ella, y a una de sus bailarinas estrella, Darina, disfrutando de la icónica canción de las Ferias de Cali.

Al final del video, se observa a Shakira bailando abrazada a su hijo menor, Sasha, mientras disfrutan juntos de un fragmento de la canción.

Desde su avión privado, Shakira y su hijo Sasha animan el vuelo cantando y bailando “Cali Pachanguero”. (Foto: AFP)

¿Cuándo son los conciertos de Shakira en Colombia?

La artista llegó a Cali alrededor de las 9:30 p.m. de este viernes 24, ciudad donde ofrecerá dos de sus esperados shows el 25 y 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero, tras 19 años sin presentarse allí.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia El Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia se coronó en la competencia: “El rey de los milagros”

Shakira no ocultó su emoción al llegar: “Es una emoción estar aquí en Cali, de traer a mis hijos y poderles mostrar esta ciudad tan querida para mí. Quiero comerme un chontaduro con miel y sal, que es lo primero que voy a hacer cuando llegue al hotel”, comentó la cantante.

Desde su avión privado, Shakira y su hijo Sasha animan el vuelo cantando y bailando “Cali Pachanguero”. (Foto: AFP)

Se tiene previsto que Shakira suba al escenario alrededor de las 9:30 p.m., luego de la presentación del Grupo Niche, que abrirá la velada cerca de las 8:00 p.m.

Se estima que cada fecha de los conciertos de la cantante genere un impacto económico en la ciudad cercano a 18 millones de dólares.

Posteriormente, Shakira continuará con su gira Las mujeres ya no lloran, ofreciendo un nuevo concierto el 1 de noviembre en Bogotá. Para luego ir a Quito: 8, 9 y 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa.