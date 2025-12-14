Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quiénes fueron los invitados de J Balvin en Bogotá? Así fue el concierto

El artista paisa J Balvin marcó un hito con su concierto 'Ciudad Primavera' y se listó, según fans, entre los mejores conciertos de Colombia en el 2025.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
En total, 17 artistas se sumaron a la celebración musical, convirtiendo el show en una verdadera cumbre del género urbano/ AFP: Jaime SALDARRIAGA

J Balvin volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más importantes de la música urbana a nivel mundial. Su gira de conciertos ‘Ciudad Primavera’, tuvo cita este sábado 13 de diciembre en Bogotá y no solo fue un despliegue impecable de producción, puesta en escena y conexión con el público, sino que, para muchos asistentes, ya se perfila como uno de los mejores conciertos realizados en Colombia en el 2025.

Uno de los grandes atractivos de la noche fue la impresionante lista de invitados que acompañaron al paisa sobre el escenario. En total, 17 artistas se sumaron a la celebración musical, convirtiendo el show en una verdadera cumbre del género urbano y afines, con figuras que han marcado generaciones y colaboraciones históricas en la carrera de Balvin.

Con una producción impecable, ‘Ciudad Primavera’ no solo fue un concierto, sino una celebración de la música urbana/ AFP: Matt Winkelmeyer

¿Quiénes fueron los invitados de J Balvin en su concierto en Bogotá?

No pasó mucho tiempo desde que inició su show, para que empezaran a entrar invitados como Dragón y Caballero, Blindaje 10, Jiggy Drama y Reykon, quienes desempolvaron los mejores éxitos de la vieja escuela. A ellos, se sumaron más tarde leyendas del reguetón que desataron la euforia del público con clásicos que marcaron una época: Arcángel, Nicky Jam, Cosculluela, Zion y De La Ghetto.

Sin embargo, la nueva y actual escena urbana también estuvo presente con artistas como Feid, Nio García, Justin Quiles, Lenny Tavárez y Jory, quienes elevaron la energía del estadio con sus éxitos más coreados.

La noche también tuvo momentos inesperados y especiales con la presencia de Ed Sheeran, cuya aparición sorprendió a los asistentes y reafirmó el alcance internacional de J Balvin, así como la hermandad artística que ha construido a lo largo de su carrera con artistas anglo. El espectáculo se completó con figuras clave detrás de muchos de los hits del género, como Mambo Kingz y DJ Luian.

¿Cómo se vivió el concierto de J Balvin en Bogotá y cuánto duró?

Con una producción impecable, ‘Ciudad Primavera’ no solo fue un concierto, sino una celebración de la música urbana y del impacto de J Balvin en la industria. Para sus fans, quienes no han dejado de compartir momentos en redes sociales, la noche en Bogotá quedará marcada como un hito entre los mejores conciertos que ha tenido Colombia en el año.

Recordemos que, su presentación fue de más de 6 horas, entre sus himnos musicales, invitados, cambios de vestuario y una escenografía que le permitió conectar con las diferentes zonas del estadio Nemesio Camacho El Campín, donde hubo miles de personas.

Su presentación fue de más de 6 horas, entre sus himnos musicales, invitados y cambios de vestuario/ AFP: VALERIE MACON

 

