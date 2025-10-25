Anuel AA volvió a presentarse en Colombia tras una larga ausencia. El show del puertorriqueño tuvo lugar en el Movistar Arena de Bogotá. Esta presentación había generado expectativa entre los amantes del trap y quienes han seguido su carrera por años.

¿Por qué Anuel AA llegó tarde a su concierto en Bogotá?

El concierto duró cerca de dos horas, pero terminó desatando críticas y cuestionamientos, muchos de los cuales se evidenciaron en redes sociales.

Hubo gran molestia entre los asistentes por la demora de Anuel para aparecer en el escenario, incluso, los espectadores llegaron a pensar que el boricua no se iba a presentar.

Ante la larga espera, algunas personas optaron por abandonar el recinto sin ver cantar al artista. En redes se evidencia el momento en que personas se paran de sus asientos y deciden marcharse, pues ya era prácticamente la media noche.

La organización del concierto emitió un comunicado sobre las 10:30 pm y se disculpó con los asistentes, de paso, aclaró que Anuel sí se iba a presentar. Así finalmente se confirmó cuando el exnovio de Karol G apareció en el escenario sobre las 11:45 pm y abrió la velada con su canción ‘Amanece’.

Anuel AA generó gran molestia por llegar dos horas tarde a su concierto en Bogotá. Foto: AFP - Mindy Small

Los espectadores, lejos de molestarse, se emocionaron con la presencia de Anuel y se gozaron cada momento del espectáculo musical. Entre tanto, la estrella de la música urbana agradeció a sus fans y a Colombia de paso por el recibimiento.

Varios comentarios se suscitaron en redes sociales, la mayoría de molestia por la larga demora para ver a Anuel. Otros, mientras tanto, manifestaron que hubo un gran show y el artista entregó lo mejor de sí a pesar de haber retrasado su aparición por más de dos horas.

Anuel habría llegado tarde a su show por demoras en su llegada a Colombia a bordo de su avión privado. / (Foto de AFP)

Aunque no hubo un pronunciamiento oficial por parte del Anuel o su equipo de trabajo acerca de la “eterna” espera que padecieron los espectadores, se especula que la demora se debió a que el artista aterrizó tarde en Colombia.

El show de él debía arrancar a las 9:00 pm, pero apenas a las 10:00 pudo pisar suelo colombiano en su avión privado.

¿En dónde será el segundo concierto de Anuel en Colombia?

Luego de Bogotá, tendrá una segunda presentación en Medellín, donde se espera un mayor cumplimiento, dado que no tiene que hacer un largo recorrido. Frente a este show, se presume que podría tener como invitados a Maluma o Blessd.

Anuel AA ha forjado una importante carrera en la industria musical. En varias ocasiones ha sido noticia, no solo por sus canciones o sus éxitos, sino por su vida personal. Sostuvo una relación de tres años con Karol G y luego se hizo mediático su noviazgo con Yailin, la más viral. Sin embargo, las cosas con la dominicana no terminaron de funcionar y actualmente tiene un romance con Laury Saavedra.

El boricua tiene cuatro hijos y en redes sociales, además de presumir su éxito como artista, suele brillar por sus excentricidades y extravagancias.