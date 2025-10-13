Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Karol G reveló chat con la reacción de la artista tras polémica por canción de Anuel

Hermana de Karol G reveló la conversación que tuvo con la artista en medio de la lluvia de críticas que recibió por usar canción de Anuel AA.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La influenciadora Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reveló a sus miles de fanáticos una conversación que tuvo con la Bichota en medio de la lluvia de críticas que recibió por usar una canción de Anuel AA.

Hermana de Karol G reacciona a críticas

Debido a la cantidad de comentarios negativos que recibió al respecto, Verónica se pronunció sobre el tema y aclaró que su relación con la artista está bien y que, el hecho de que los cantantes hayan terminado su relación no quiere decir que a ella le deba dejar de gustar la música de su excuñado.

¿Verónica Giraldo reveló chat con Karol G?

En medio de la controversia, Verónica Giraldo decidió compartir un pantallazo con una conversación con su hermana para confirmar la información y demostrar que su relación sigue normal, pues ambas son lo suficientemente maduras para entender la situación.

Chat de verónica giraldo con Karol G

En el chat, Verónica le expresa todo su amor a Karol G y esta le responde aconsejándola de que no le ponga atención a las críticas en redes sociales.

“Cuando los corazones son sanos y sin malas intenciones no solo lo veo yo, sino también los que me aman y mi familia. Te amo hermana y gracias por ser mi motor”, agregó sobre la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la apoyaron y le pidieron que le hiciera caso a Karol G y no le prestara atención a personas malintencionadas.

Por su parte, Karol G sigue trabajando en nuevos proyectos, con los que espera cautivar a todos sus fanáticos alrededor del mundo, entre ellos su próxima presentación en el desfile de Victoria Secret's.

