Sofía Avendaño reaccionó a la demanda interpuesta por La Jesuu a Yina Calderón

La modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sofía Avendaño retomó las redes sociales tras varios días de audiencia y se llevó una gran sorpresa. La influenciadora se enteró de la polémica que rodea actualmente a Yina Calderón y La Jesuu, y así reaccionó.

¿Cuál es la polémica entre Yina Calderón y La Jesuu?

Sofía Avendaño reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, tras varios días ausente. La modelo pidió a los internautas que la adelantaran de noticias de la farándula criolla ya que no sabía qué polémicas había en la actualidad.

Le llueven críticas a Yina Calderón por comentarios con La Jesuu. Foto | Canal RCN.

De manera inmediata sus fanáticos la pusieron en contexto frente a la polémica entre Yina Calderón y La Jesuu, en donde comentarios despectivos por parte de la influenciadora desencadenaron un rechazo colectivo por parte de diferentes personalidades y en una demanda por parte de la influenciadora caleña.

Algunas de las frases que Yina Calderón mencionó hacia La Jesuu en aquella ocasión fueron: “no es que me caiga mal, es que me da asco”, “esa m*lparida olía feo, era fastidiosa”, “no le recibiría ni siquiera un plato de comida, porque me da asco”, entre otras.

La Jesuu anuncia posibles acciones legales contra Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

A raíz de este material probatorio, La Jesuu decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía de manera formal para evitar que la polémica influenciadora continuara arremetiendo contra ella de manera despectiva.

¿Qué piensa Sofía Avendaño de la polémica demanda entre La Jesuu y Yina Calderón?

De esta manera, al enterarse de todo lo que estaba ocurriendo entre ambas influenciadoras con las que compartió espacios en La casa de los famosos Colombia, Sofía Avendaño se mostró asombrada.

La modelo también quiso aclarar un detalle sobre La Jesuu, demostrando con pruebas que mantenía un buen aseo personal durante su participación en el reality. Incluso aseguró que pudo comprobarlo fuera del programa, cuando convivió con ella en su casa en Cali.