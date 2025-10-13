Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri reveló qué es lo que más le gusta de participar en Stream Fighters 4

Andrea Valdiri se enfrentará a Yina Calderón, y reveló qué es lo que más le gusta de este encuentro en Stream Fighters 4.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Andrea Valdiri revela su parte favorita al participar en Stream Fighters 4
Andrea Valdiri confiesa qué disfruta más de su experiencia en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

A pocos días del gran día, la creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri reveló qué es lo que más le ha gustado de su proceso y preparación para el Stream Fighters 4, evento de boxeo organizado por el streamer colombiano, Westcol.

¿Qué es lo que más le gusta a Andrea Valdiri de su participación en el Stream Fighters 4?

En la mañana de este lunes 13 de octubre, Andrea Valdiri sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar qué es lo que más le ha gustado de su proceso para participar en el Stream Fighters 4. Lejos de lo que muchos piensan, no está relacionado con Yina Calderón; lo que realmente le ha gustado a la creadora de contenido es la transformación que ha logrado a lo largo de estos últimos cuatro meses.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri se la pasa entrenando | Foto del Canal RCN.

Recordemos que, una vez se realizó el anuncio de las personas que participarían en el ring de boxeo, todos tuvieron cuatro meses para llegar al peso pactado y mejorar sus técnicas de boxeo para dar lo mejor de sí mismos en el ring.

“Oigan, machis, estoy seca. De todo este proceso, lo que más me ha gustado es esto” (su cuerpo tonificado).

Así mismo, aprovechó para invitar a sus seguidores a resolver todas sus dudas sobre su participación en el Stream Fighters 4 por medio de los en vivos que realizará en los próximos días a las 4 p.m. por Kick, debido a que se le ha dificultado crear contenido a raíz de sus entrenamientos.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4?

Andrea Valdiri y Yina Calderón se enfrentarán en el ring de boxeo del Stream Fighter 4 el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. El evento en cuestión contará con aforo limitado, pero también será transmitido por medio de la plataforma de streaming, Kick, para quienes no puedan asistir de manera presencial.

Así mismo, contará con más enfrentamientos, siendo otro de los más sonados el de Karina García contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz, generando gran expectativa entre los internautas que esperan con ansias este evento deportivo.

