La muerte de los artistas B King y Regio Clown en México siguen dando de qué hablar por los vacíos que hay en el caso, ya que siguen siendo desconocidas las razones que originaron la muerte de los artistas en el país azteca.

Muchas han sido las hipótesis que han surgido frente al caso, basadas en las declaraciones que algunos de los agentes cercanos al caso han dado al respecto, como la mamá y hermana de B King, el manager de B King, La Dj. y exesposa del artista paisa: Marcela Reyes, entre otros.

Artículos relacionados Dayana Jaimes Dayana Jaimes reveló que quisiera ser como el perro con el que fue comparada por Betsy Liliana

Declaraciones de Rogelio cambiarían la hipótesis de la muerte de B King y Regio en México: "estaban en algo raro"

Esta vez, quien rompió su silencio fue Rogelio Mastracci, conocido como el mejor amigo de Regio Clown, artista mexicano quien desapareció y falleció junto al cantante colombiano, luego de haber compartido unos días juntos en el marco del festival de electrónica en el que ambos se presentaron en el ya mencionado país.

Rogelio, quien se encuentra escondido por razones de seguridad, le concedió una entrevista remota al periodista colombiano Rafael Poveda, quien le preguntó directamente sobre qué sabía o creía él que había podido suceder.

"Yo me siento muy triste, siento tanto por la familia de B King porque sí era un niño que tenía un gran potencial al igual que Regio y no merecía morir de la manera en la que murió, la verdad, pero de que estaban en algo raro, estaban en algo raro...", expresó.

¿Por qué Rogelio se vuelve crucial para el caso de B KIng y Regio Clown?

Rogelio no solo fue el mejor amigo de Regio, sino que también fue quien estuvo en la planeación dela fiesta 'Sin Censura' la cual se dio en ciudad de México y fue quien todo el tiempo estuvo con B King, con su manager y con Regio Clown.

Por ello, los detalles que pueda aportar el joven pueden ser cruciales para la investigación e incluso darle un giro a las hipótesis actuales.