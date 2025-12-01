En medio de la impactante noticia de la muerte del artista colombiano B King y el mexicano Regio Clown en México, el periodista colombia Rafael Poveda tuvo una nueva entrevista que dio reveladores detalles del caso.

Esta vez, la conexión fue con Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clowm, quien muy afectado por lo sucedido, quiso romper su silencio y dar pistas muy impactantes sobre lo que pudo haber originado sus muertes en el país azteca.

Mejor amigo de Regio Clown rompe el silencio sobre la muerte de B King: "Un negocio mal hecho"

Rogelio Mastracci, no solo fue el mejor amigo de Regio Clown, sino que estuvo junto a él en todos sus momentos importantes y esta vez, no fue la excepción. En el marco del viaje de B King a México y la presentación al festival, también estuvo todo el tiempo junto a ellos.

Por ello, el periodista colombiano logró contactarse con él de manera remota por cuestiones de seguridad y reveló primeramente que el joven se encuentra escondido para cuidar su integridad. En medio de la entrevista, le preguntó directamente sobre cuál era su teoría de lo que había podido pasar con su mejor amigo y B King en México.

"Querían más, los dos querían más", expresa el joven muy angustiado, a lo que Rafael le contra pregunta sobre qué significaban sus palabras, a lo que expresó que "habría sido un negocio mal hecho...".

Rogelio Mastracci dio reveladores detalles sobre lo que pudo sucederle a B King y a su mejor amigo en México

Las preguntas de Rafael no quedaron ahí e indago sobre lo que sucedió en los últimos días en vida de los artistas. Le preguntó a Mastracci si durante sus días junto a ellos pudo haber escuchado algo que diera pistas sobre lo que originó su muerte.

La respuesta del joven dejó muy sorprendidos a los fanáticos, pues insinuó que sí, que tiene conocimiento de cosas, pero que por seguridad a veces es mejor hacerse el que no, porque podría acarrear problemas.

"Uno siempre escucha cosas, pero hay veces que tenemos que hacer como tu compatriota Shakira: ciega, sorda y muda...", expresó Rogelio.