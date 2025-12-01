Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de Martín Elías realizó polémica declaración sobre la muerte del artista

Patricia Acosta dio a conocer qué le dijo al artista Martín Elías antes de su fallecimiento.

Patricia Acosta sobre Martín Elías
Patricia Acosta hizo revelación sobre Martín Elías/AFP

Patricia Acosta, primera esposa del cantante Diomedes Díaz, ofreció unas controversiales declaraciones sobre lo que habló con su hijo Martín Elías momentos de su lamentable deceso.

¿Qué consejo le dio Patricia Acosta a Martín Elías antes de su muerte?

La mujer confesó recientemente que ella le advirtió a Martín Elías que no debía trabajar en Semana Santa, tal y como lo hacía su papá Diomedes Díaz, quien respetaba dichas fechas para no ofrecer sus conciertos.

“Le dije ven acá papito, tu eres manso y menso a la vez, te estoy diciendo, yo vengo del 56 y mira yo soy de los 60, de los años 70, 80, 90 y hasta el 2000, tengo 70 años y cómo no voy a conocer el mundo al derecho al revés. Le dije hijo, tu papá nunca en la vida fue a tocar en semana santa, ¿no lo entiendes?“" contó.

Según indicó ella le expresó su preocupación indicándole que él no iba a regresar y sus palabras se cumplieron.

“Te vas a ir y no me quieres prestar atención, te vas y no regresas más. Si tu no me escuchas a mí, le vas a escuchar a Dios y así fue. ¿Regresó?, no regresó, para que respete, porque a este pecho es el único que le duele su hijo, a ustedes no les importa, pero lo enseñé a que debe hacer caso", agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de Patricia Acosta sobre lo que le dijo a Martín Elías?

Luego de sus declaraciones, varios internautas opinaron al respecto, donde muchos señalaron el poder que tienen las palabras de las madres, otros calificaron su consejo como una premonición, mientras que otros la criticaron asegurando que decretó el destino del artista.

Cabe recordar que, el cantante Martín Elías falleció el pasado 14 de abril de 2017 en un accidente de tránsito después de haber ofrecido un concierto en Coveñas.

Al parecer, el vehículo en el que iba perdió el control tras exceso de velocidad y mal estado de la vía, provocando su dolorosa partida.

