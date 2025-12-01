Lucca, el hijo de la presentadora y modelo bogotana, Laura Tobón, es uno de los pequeños que más corazones, se gana constantemente en redes sociales por su personalidad y ocurrencias, mismas que sus papás presumen con amor y orgullo en sus cuentas de Instagram.

Esto ha hecho que el pequeño cree su propia comunidad de seguidores, quienes viven al pendiente de lo que sus papás publican sobre él. Incluso, la propia Laura ha revelado, en repetidas ocasiones, que muchos le escriben por interno cuando pasan muchos días sin que haya contenidos de Lucca en redes.

Lucca, hijo de Laura Tobón derrite corazones con un tierno video cantando en inglés

En el marco de esos contenidos en redes, hace pocas horas, Laura presumió en su ráfaga de historia lo grande e inteligente que estaba su pequeño, quien estaba cantando una ronda infantil mientras repasaba las letras del abecedario en inglés.

Como era de esperarse, fue cuestión de minutos para que ese clip volviera a conquistar a los seguidores de su mamá en redes sociales, generando múltiples reacciones que, en su mayoría, elogiaban lo hermoso que era Lucca y lo poco anticonceptivo que era para muchos.

¿Por qué Lucca, hijo de Laura Tobón es tan popular en redes sociales?

Desde su nacimiento, Lucca se ha convertido en una de las grandes estrellas del Instagram de Laura Tobón. Ella se encargó, desde muy temprano, de que el rostro y características de su hijo no fueran un misterio, como suelen hacerlos muchas madres del medio del entretenimiento, y contrario a ello, ha presumido desde que era un bebé, lo inteligente y tierno que es su pequeño.

Lo anterior ha hecho que el público se sienta parte del proceso y desarrolle un afecto muy especial por Lucca, quien diariamente sorprende con su arrolladora personalidad, sus ocurrencias, gestos y momentos cotidianos suelen llevarse la atención del público, quienes siguen disfrutando de cada etapa.