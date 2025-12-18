Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Erika Farfán mostró el rol de su hija tras el nacimiento del bebé: ¡Así se ven 19 años de diferencia!

Erika Farfán comparte imágenes mostrando como lucen 19 años de diferencia entre su hija Luna Pernía y su hermano menor.

Erika Farfán sobre la diferencia de edad que tienen sus hijos
Erika Farfán revela como lucen 19 años de diferencia entre sus hijos / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Erika Farfán volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir una publicación en la que mostró la dinámica familiar que vive tras el nacimiento de su hijo, evidenciando la diferencia de edad entre sus hijos y el acompañamiento que recibe en esta etapa.

¿Qué mostró Erika Farfán sobre sus hijos?

A través de su cuenta de Instagram, Erika Farfán publicó algunas imágenes en las que aparece su hija mayor, Luna, cuidando de su hermano menor. Junto a las fotos, la exmodelo escribió:

“Así se ve 19 años de diferencia. Eso es mucho amor... los amo @soylunapernia muñequeando... y no lo quiere soltar”, escribió.

La publicación fue comentada por internautas, quienes afirman que las imágenes reflejan una relación cercana entre hermanos, pese a la diferencia de edad.

El momento se dio a conocer casi un mes después del nacimiento del bebé, que ocurrió el 18 de noviembre. Desde entonces, la familia ha compartido algunos momentos relacionados con esta nueva etapa, lo que ha despertado el interés de quienes siguen de cerca la vida de Erika Farfán y Gregorio Pernía.

¿Qué ha dicho Luna Pernía sobre el nacimiento de su hermano?

Luna Pernía, hija mayor de Erika Farfán y Gregorio Pernía, también ha compartido en sus redes sociales diferentes fotos y videos en los que aparece junto al bebé, consintiéndolo y refiriéndose a él como “mi pulguita”. Estas publicaciones han sido comentadas por internautas, quienes resaltan la relación cercana entre hermanos.

¿Qué ha dicho Luna Pernía sobre el nacimiento de su hermano?
Luna Pernía revela cómo vive el nacimiento de su hermano / (Foto de Freepik)

Además, en videos publicados tanto por Gregorio Pernía como por Erika Farfán, es común ver a Luna con el bebé, cuidando de él durante diferentes momentos del día. Los seguidores señalan que su presencia constante refleja el rol activo que ha asumido dentro del hogar tras la llegada del nuevo integrante de la familia.

¿Qué dijo Erika Farfán sobre su familia tras el nacimiento del bebé?

Erika Farfán ha destacado la participación activa de Gregorio Pernía en las rutinas diarias del hogar. Ha explicado que, tras el nacimiento del nuevo integrante, el actor se encarga de levantarse temprano para atender al bebé, apoyar en la alimentación, asumir tareas del hogar y colaborar en el cuidado general.

En una ocasión, agradeció a Dios por tenerlo en su vida, destacando que se trata de un papá comprometido con su hogar y su familia. Según lo expresado por la exmodelo, este acompañamiento le ha permitido vivir el posparto con mayor tranquilidad.

¿Qué dijo Erika Farfán sobre su familia tras el nacimiento del bebé?
Los roles de la familia Pernía Rodríguez tras la llegada del nuevo integrante / (Foto del Canal RCN)

Además del apoyo de Gregorio Pernía, Erika Farfán también ha mencionado la participación de sus hijos mayores en las actividades del hogar. De acuerdo con lo compartido por la actriz, Luna y Valentino han asumido responsabilidades que han sido clave durante las primeras semanas tras el nacimiento del bebé.

En el caso de Luna, su cercanía con el nuevo integrante de la familia quedó reflejada en la reciente publicación. Usuarios en redes sociales aseguran que este tipo de contenidos permite conocer cómo la familia Pernía Rodríguez se organiza ante la llegada de un nuevo miembro.

