Maleja Restrepo celebra el cumpleaños de Macarena con un emotivo mensaje

Macarena, la segunda hija de Maleja Restrepo y Tatán Mejía, está de cumpleaños y su mamá la homenajeó con un mensaje lleno de amor.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Maleja Restrepo respondió a propuesta que recibió
Maleja Restrepo mostró la propuesta que le hicieron en redes sociales. (Foto Canal RCN)

Macarena, la segunda hija de Maleja Restrepo y Tatán Mejía, celebra su cumpleaños y la actriz y presentadora aprovechó el momento para rendirle un homenaje a través de sus historias en Instagram.

¿Qué compartió Maleja Restrepo en sus historias de Instagram?

Maleja abrió su corazón y recordó el tiempo en el que su cuerpo fue el primer refugio de Macarena, y en su mensaje junto a una fotografía en la sala del hospital, expresó la felicidad que siente por haber sido su lugar seguro durante las 34 semanas de gestación.

 

Además del deseo genuino de seguir siéndolo por el resto de su vida, una declaración sencilla, pero poderosa, que conectó con miles de madres y mujeres que se sintieron identificadas con sus palabras.

¿Qué representa Macarena en la vida de Maleja Restrepo?

Para Maleja, la llegada de Macarena significó una nueva forma de vivir la maternidad y aunque ya había transitado ese camino con Guadalupe, su hija mayor, cada embarazo y cada nacimiento han sido experiencias completamente distintas.

Macarena es la segunda hija de Maleja Restrepo y Tatán Mejía.
Macarena es la segunda hija de Maleja Restrepo y Tatán Mejía. Foto | Canal RCN.

Recordar su embarazo fue también una forma de sanar, agradecer y reconocer todo lo que implicó traer una nueva vida al mundo, Maleja habló desde un lugar honesto, reconociendo que ser madre no es perfecto, pero sí profundamente real.

Y ser el primer hogar de su hija es, para ella, uno de los mayores privilegios que la vida le ha regalado.

¿Cómo fue el nacimiento de Macarena según Maleja Restrepo?

Macarena nació por cesárea en una clínica de Bogotá, a las 34 semanas de gestación, y en ese momento, la pareja compartió públicamente la alegría por su llegada y agradeció cada mensaje de apoyo recibido.

Una historia de amor, maternidad y gratitud que conmovió a miles en redes.
Una historia de amor, maternidad y gratitud que conmovió a miles en redes. (Foto: Canal RCN)

Maleja no ocultó los detalles del proceso y habló con naturalidad sobre su recuperación, explicando que, aunque la cesárea trajo molestias físicas, todo evolucionó de manera positiva.

Y también contó que durante los primeros días su hija fue sometida a varios exámenes médicos antes de poder regresar a casa, pues nació de forma prematura y ha crecido rodeada de amor, acompañamiento y libertad.

En el cumpleaños de Macarena, el mensaje de Maleja fue claro y conmovedor: celebrar la vida también es mirar atrás, honrar el proceso y reafirmar la promesa de ser refugio, apoyo y hogar.

