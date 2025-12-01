Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Murió reconocido cantante de rock que estaba en prisión

El artista Ian Watkins estaba pagando una condena que había recibido en el año 2013.

Falleció el reconocido cantante Ian Watkins, exvocalista de la reconocida banda de rock Lostprophets, este sábado 11 de octubre mientras cumplía su condena en la prisión de máxima seguridad HMP Wakefield, en West Yokshire, Reino Unido.

¿Qué se sabe de la muerte de Ian Watkins?

Según han informado medios internacionales el artista habría recibido algunas puñal*das de dos sus compañeros, quienes de acuerdo con un comunicado de la cárcel de la región de West Yorkshire, ubicado en el norte de Inglaterra, se encuentran bajo custodia.

Uno de los hombres tendría 23 años, mientras que el otro 43 años.

Los encargados de su seguridad fueron informados sobre lo ocurrido, pero el artista falleció poco después de que el servicio médico llegara al lugar.


Por ahora, dicha situación continúa en medio de investigaciones para poder conocer qué fue lo que ocurrió y las razones por las que le quitaron la vida.

¿Por qué Ian Watkins estaba en prisión?

El artista fue acusado en el año 2012 por varios crím*nes contra menores de edad, entre ellos incluido un bebé.

En el año 2013 el cantante fue condenado a 29 años de prisión y 6 más de libertad condicional tras un juicio bastante mediático en el que salieron a luz fuertes delitos del artista.

El cantante habría tenido varios inconvenientes durante su permanencia en el lugar por su comportamiento en centro penitenciario.

¿Quién era Ian Watkins?

El cantante nació el 30 de julio de 1977 en Merthyr Tydfil, Gales, Reino Unido y comenzó su carrera con los Lostprophets en 1997, con quienes logró reconocimiento mundial, liderando los listados de música en Reino Unido y Estados Unidos.

Lograron vender millones de álbumes, acaparando una gran cifra de fanáticos que les fascinaba su música, pero los cuales perdieron tras lo sucedido con el vocalista.

Luego del arresto del cantante la agrupación decidió disolverse y cada uno de los integrantes tomó su propio su camino, pues dicho escándalo no permitió que continuaran.

Tras su partida miles de fanáticos del cantante reaccionaron al respecto, dividiéndose las opiniones sobre el tema.

