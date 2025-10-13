Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Blessd rompió el silencio sobre polémica tras denuncia en su contra

El artista Blessd decidió hablar sobre la fuerte polémica que ha protagonizado en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Blessd responde a críticas
Blessd reacciona a su polémica/AFP: Rodrigo Varela

El cantante Blessd se pronunció sobre la polémica que lo ha rodeado en las últimas semanas por presunta retención.

¿Cuál es la polémica que rodea a Blessd?

Hace algunos días se reveló una supuesta denuncia interpuesta por Iván Andrés Galindo Navia, mánager del cantante Pirlo, en contra del artista Blessd por presunta retención junto a Pirlo y su equipo supuestamente tras interrogarlos y acusarlos de haberles hurtado unas joyas luego de la grabación de un videoclip.

Blessd sobre polémica

El abogado de Blessd, Luis Ángel López, calificó la denuncia como falsa y aseguró que el cantante no ha recibido ninguna notificación formal de cargos en su contra.

¿Qué dijo Blessd sobre la polémica por presunto secuestro?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma millones de fanáticos, aprovechó para hablar sobre lo sucedido y desmentir dicha información que circula en redes sociales.

Bless responde a señalamientos

Con un carrusel de fotografías siendo chef, decidió demostrarles a sus seguidores que él solo está enfocado en trabajar correctamente haciendo música.

"Dejen de creer todo lo que ven el las redes sociales por favor que yo lo único que hago es hacer música y así me gano la vida gracias a Dios, sin hacerle mal a nadie. Yo soy cantante no un loco por ahí que hace lo negativo, siempre estoy es trabajando y demostrándoles a ustedes que si hacen el bien así les va", escribió.

Reiteró que no crean todo lo que dicen de él, pues simplemente está siendo artista y está ganando la vida como debe ser, destacando que muchos solo les gusta hacer el mal porque no pueden ver crecer al otro.

"Siempre hay gente que no aguanta tu éxito, pero bueno esta es la única vez que les diré algo de lo que se hable por ahí de Stiven jajajaja", agregó.

Asimismo, reveló que en esa línea de que está enfocado haciendo música, promocionó su nueva canción “Se Supone”, que está disponible en todas las plataformas digitales.

De igual manera, el artista sigue entreteniendo a sus fanáticos con su música, sus conciertos y su contenido en redes sociales.

