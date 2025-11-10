Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Camilo Trujillo confirmó su nuevo noviazgo: ella es Daniela Lerc, la mujer que lo enamoró

El actor Camilo Trujillo derrochó romanticismo con su nueva novia, quien se mostró feliz a su lado.

El actor Camilo Trujillo confirmó a sus miles de fanáticos su nuevo noviazgo con Daniela Lerc tras varios rumores de que estaría en una nueva relación.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 600 mil seguidores, compartió una romántica fotografía junto a su nueva pareja en la que se mostró muy feliz.

En la instantánea se ve cargando a la mujer tras su reciente viaje a la playa y dedicando un amoroso mensaje.

Se refirió a sus fanáticos, detallando cuánto agradece el cariño que le brindan y también agradeció a su novia, de quien solo incluyó las iniciales de su nombre.

"Si yo soy feliz todos los que me aprecian también lo son. Gracias Camilovers. Gracias DL", escribió sobre la publicación.

La mujer reposteó la publicación y agregó: "Eres mi regalo del cielo. El hombre más maravilloso del mundo entero".

Posteriormente, el influenciador José Rodríguez, compartió un video junto a ellos y su novia Yaya Muñoz, indicando que tuvieron una salida de parejas reiterando la nueva relación del actor.

¿Quién es Daniela Lerc, la nueva novia de Camilo Trujillo?

Daniela Lerc se describe en sus redes sociales con la siguientes profesionales: Ingeniera en productividad y calidad, empresaria, médica estética y tricóloga.

Cuenta con más de 26 mil seguidores en Instagram y suele compartir contenido de sus proyectos y su estilo de vida.

Tras la revelación de su noviazgo, varios internautas han reaccionado al respecto, donde muchos les han deseado lo mejor en su relación, mientras que otros le indicaron que tenían fe de que sí tuviera algo con el influenciador Emiro Navarro, con quien logró entablar una gran amistad en La casa de los famosos Colombia y a quien le manifestó en repetidas ocasiones que no le gustaban los hombres, pero que podía ofrecer su amistad.

Camilo Trujillo confirma noviazgo

Por ahora, el actor sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales y trabajando en sus respectivos proyectos, entre el más reciente una producción de la que poco se sabe, pero que se espera pueda revelar muy pronto.

