Salen a la luz audios de la mamá de Martín Elías arremetiendo contra Dayana Jaimes

Betsy Liliana, la mamá de Martín Elías y Lily Díaz, rompió el silencio sobre la polémica que protagoniza su hija con Dayana Jaimes.

Artículos relacionados Talento nacional Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

¿Cuál es el pleito que han protagonizado Lily Díaz y Dayana Jaimes?

Lily Díaz dio a conocer la discordia que tiene con la viuda de Martín Elías tras la presunta infidelidad de su exesposo Evelio Escorcia con Dayana Jaimes.

Según reveló quiso sacar todo a luz debido a que recibió fuertes audios de Dayana Jaimes en los que la estaría atacando.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran periodista! El mundo del entretenimiento se viste de luto

¿Qué le dijo la mamá de Lily Díaz a Dayana Jaimes?

Se filtraron unos audios de la mamá de Lily Díaz arremetiendo contra Dayana Jaimes luego de los audios que ella le habría enviado a su hija.

“Mi hija te abrió las puertas de su casa y vas y le pagas de esta manera cul**ndote al marido y vienes a hablar de versículos de la Biblia, ¿ah? Tienes huevo. Y así como se lo quitaste a Lilianita, también, porque recuerda que si bien fuiste o eres la viuda de Martín Elías, okay, tienes toda la razón, pero antes fuiste la m*za, porque también le quitaste el marido a Caya, ¿o ya se te olvidó?”, dijo.

Le señaló que también están preparados para las demandas que pretenda hacer, pues no le tienen miedo al respecto.

Asimismo, le indicó que Lily Díaz tiene quién la defienda y le pidió que se metiera mejor con ella.

De igual manera, detalló que sabe que ella santa no es, pero tampoco sale a publicar versículos de la biblia cuando no los aplica.

"Puedo ir a la puerta de tu casa a dejarte sin pelo, no tengo nada más que decir, saca las pruebas que tengas para ver qué es lo que es para yo sacarte también el kilometraje", agregó.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W sorprendió con drástico cambio de look, así luce ahora

Concluyó mencionando que el primero que saldrá a defender a Lily Díaz será Evelio Escorcia pese al supuesto romance que tuvieron, quien además se pronunció en sus redes sociales y defendió a la hermana de Martín Elías detallando que no permitirá que se metan con la madre de sus hijos.