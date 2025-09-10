Luisa Fernanda W sorprendió con drástico cambio de look, así luce ahora

La influenciadora Luisa Fernanda W sorprendió a sus millones de fanáticos en redes sociales con un nuevo look luego de varios años de recuperar su pelo.

¿Por qué Luisa Fernanda W se cambió de look?

A través e su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, compartió un video en el que mostró su radical cambio de imagen, del que se mostró muy feliz y emocionada, resaltando lo difícil que fue para ella tomar esa decisión.

En la grabación se ve a la creadora de contenido en la peluquería haciendo su transformación un poco nerviosa debido a que su pelo pasó por varios cambios y desde hace un buen tiempo había decidido no hacerse aclaraciones ni decoloraciones por temor a dañarlo.

"Es normal que cuando decides cambiar aparezca el miedo, pero detrás de él, siempre hay una versión tuya esperando ser descubierta y cuando te atreves el espejo deja de ser un límite y se convierte en testigo de tu evolución. Hoy el cambio no es solo externo, es una forma de honrar la mujer en la que me estoy convirtiendo", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W tras su nuevo cambio de look?

En la publicación el estilista le pide abrir los ojos y ella vez que ahora luce su pelo con un tono cobrizo y un corte similar al que tenía.

"Wao, soy otra persona, el color está hermoso, definitivamente superó mis expectativas, tal cual el color que quería y se siente sedoso, estoy demasiado feliz", expresó.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y su nueva imagen, destacando que los hizo recordar a la Luisa Fernanda W de hace algunos años, que lucía su pelo con tonos claros.

La paisa no solo se hizo cambio de look ella, sino que también presenció el de su pareja, el cantante Pipe Bueno, quien decidió, según él "quitarse unos años", al tinturarse su pelo.

Por ahora, Luisa Fernanda W sigue sorprendiendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales y su nueva vida en México.