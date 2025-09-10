Así se prepara Yina Calderón para su encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'

Yina Calderón ha compartido con sus seguidores cómo se está preparando para vencer a Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4' el próximo 18 de octubre. Sin embargo, muchos la han criticado en redes manifestando que le falta técnica.

¿Cómo se prepara Yina Calderón para su encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'?

La empresaria y creadora de contenido ha dejado ver en varios videos que entrena fuertemente en un ring de boxeo para vencer a Andrea Valdiri.

En los videoclips que ha compartido, se le ve haciendo movimientos de ataque y defensa, y golpeando sacos de arena, mientras en su rostro se refleja el esfuerzo que le ha costado entrenar.

Yina Calderón mostró cómo se va a defender y atacar cuando pelee con Andrea Valdiri en 'Stream Figthers 4'. (Foto: Canal RCN)

No obstante, su entrenamiento generó diversas opiniones en redes sociales, pues muchos expertos del tema han expresado que aún le falta por aprender y que tal vez su rival, Andrea Valdiri sea quien gane.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales al entrenamiento de Yina Calderón para su combate con Andrea Valdiri?

Las redes sociales no se hicieron esperar y muchos aprovecharon la oportunidad para comentar en los videos y apuntar que sin duda Andrea será la ganadora.

Otros, por su parte, aseguraron que Yina tenía ventajas de ganar porque es de Bogotá, donde se hará el encuentro, y eso le permitirá controlar con facilidad la respiración y vencer a su oponente.

Además, algunos la han apoyado y le han enviado buenas vibras señalando que le tienen mucha fe.

Yina pídale al Yeferson Cossio que ese día se haga pasar por usted", "La muñequera que le van a dar a Yina no está escrita aún", y "La veo grave, creo que va a terminar como Westcol", fueron solo algunos de los comentarios.

¿Por qué Yina Calderón peleará con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'?

La rivalidad entre Yina Calderón y Andrea Valdiri comenzó mucho antes de 'Stream Fighters 4', cuando ambas figuras del entretenimiento colombiano se lanzaban indirectas y críticas en redes sociales.

Las diferencias surgieron por comentarios sobre sus estilos de vida, su forma de llamar la atención y hasta por quién tenía más protagonismo mediático.

Varios usuarios aseguran que Andrea Valdiri será la ganadora de su encuentro con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Con el tiempo, los roces verbales crecieron hasta convertirse en una disputa pública que finalmente encontró escenario en el ring, donde decidieron resolver sus tensiones frente a millones de seguidores gracias a la intervención del streamer paisa Westcol.