Yina Calderón fue engañada por fan que la criticó en pleno en vivo, así reaccionó

Yina Calderón resultó siendo criticada por un hombre que le prometió mostrar pruebas contra Emiro Navarro.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón es engañada
Yina Calderón fue insultada en vivo/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón fue engañada por un seguidor en redes sociales que la terminó ofendiendo en plena transmisión en vivo.

¿Qué ofensa recibió Yina Calderón en vivo?

La influenciadora estaba transmitiendo su programa 'Escándalo TV' y reveló que un hombre se había comunicado con ella y le había dado a conocer algunas pruebas en las que supuestamente mostraba al influenciador Emiro Navarro en comprometedoras escenas y además demostraba que le debía plata tras haber pasado tiempo con él en New York.

Yina Calderón criticada en su propio programa

Yina Calderón estaba dando dicha información y realizaron una videollamada con el hombre, quien supuestamente iba a mostrar unos audios en vivo.

Una vez la exparticipante de La casa de los famosos Colombia tomó el celular, el hombre comenzó a ofenderla.

"Yo quiero que la Valdiri te p*rta la cara en Stream Fighters, malpa***, sa***, ya deja de hablar mier** de todo el mundo, tú eres una loca, la gente está harta de ti", le dijo el hombre.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras la ofensa de hombre en vivo?

La empresaria terminó la llamada y mostró su asombro al respecto, sonriendo y señalando "ay ¿cómo así?".

Yina Calderón vive inesperado momento en su programa

Hablaron de que quizás el hombre se había arrepentido porque les había señalado que Emiro Navarro le había asegurado que lo iba a demandar.

Posteriormente, Yina Calderón señaló que le pareció una buena estrategia.

"Yo ya estoy acostumbrada a este tipo de trotes, me da como hasta risa, nunca me la habían hecho, pero gran actor, teso, no me imaginaba que iba a salir con esas, me cogió de sorpresa, no voy a decir que no (...) sí quedé como impresionada porque no me había pasado este tipo de cosas", expresó.

Tras la situación varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos también quedaron sorprendidos y defendieron a la empresaria, mientras que otros no dudaron en elogiar al hombre que se atrevió a engañar a Yina Calderón y criticarla en pleno en vivo.

Por su parte, el hombre se pronunció después y confesó que todo lo que dijo en contra de Emiro Navarro y lo que hizo con Yina fue armado para darle de su propia medicina.

