Juan David Tejada rompió el silencio sobre su relación con Aida Victoria Merlano tras la separación

A través de un video quedó expuesto el momento en el que le preguntaron a Juan David Tejada por su exesposa, la influenciadora Aida Victoria Merlano.

El empresario Juan David Tejada y la influencer Aida Victoria Merlano no van más. La noticia salió a la luz semanas atrás, aunque se reveló que terminaron como tal tres días después de que la mujer de la costa dio a luz a su hijo, quien se llama Emiliano.

En redes sociales ha sido notorio que cada figura pública se enfocó en su propio bienestar, pero como tienen un hijo en común es difícil que se desprendan del todo.

¿Cómo es la relación entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano tras separación?

Le preguntaron a Juan David Tejada cómo es su relación con Aida Victoria Merlano ya estado separados, y su reacción hizo eco en las plataformas digitales.

Aida Victoria Merlano tuvo un hijo con Juan David Tejada | Foto del Canal RCN.

Un amigo del agropecuario fue el encargado de decirle a Juan David que dijera cómo es la relación con la mamá de su hijo. "Tira ese facto", expresó. Enseguida, el empresario contestó.

"No, no, no hablemos de ella", señaló Tejada.

Lo anterior se hizo en una transmisión en vivo en la que quedó claro que aunque el empresario no deseaba hablar de su exesposa, la gente le insiste en hacerlo.

En la misma vertiente, se volvió a mencionar a la influenciadora, ya que se recalcó que su exesposo la invitaría para un proyecto que "va a paralizar a Colombia". Por su parte, el agropecuario asintió con una sonrisa.

"Para aclararles las dudas, hay muy buena relación entre Juan David y Aida, pero son buenos amigos", finiquitó uno de los acompañantes en el video junto a Juan David Tejada.

¿Por qué terminaron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Todavía se desconoce el motivo o causa por el que se acabó el amor de pareja entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano. En el comunicado que compartió el empresario se precisó que no fue por infidelidad.

Por su parte, Merlano añadió que ella fue la que tomó la decisión de la ruptura sentimental que no deja de dar para hablar en los entornos digitales.