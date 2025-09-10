Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Participantes reaccionaron a la ‘jugada’ de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

La estrategia de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity generó debate entre sus compañeros de la competencia culinaria.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Violeta Bergonzi y su estrategia en MasterChef Celebrity
Estrategia de Violeta genera comentarios en MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, la competencia se volvió estratégica. Violeta Bergonzi, tras obtener la ventaja en el reto anterior, tomó decisiones que sorprendieron a sus compañeros y definieron el rumbo de la noche.

¿Cómo fue la estrategia de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

Con la posibilidad de elegir quién cocinaría de los delantales negros y los tiempos de cada participante, Violeta escogió a Patricia Grisales como la cocinera que podría aspirar directamente al top 10.

La elección causó sorpresa entre los demás concursantes, especialmente porque Patricia no se sentía preparada para cocinar en ese momento, pero por su sazón podría ganar.

David Sanín cuestionó la jugada, pero reconoció que Patricia tenía el talento para lograr un buen plato.

Además de tomar esa importante decisión, Violeta también estableció los tiempos de preparación de cada uno.

Alejandra tuvo 45 minutos, David 35, Patricia 55, Carolina 40 y Pichingo 50. La presión aumentó conforme el reloj avanzaba, y algunos competidores expresaron su desconcierto ante la táctica y les jugo una mala pasada.

David comentó que “Violeta no la quiere tanto a Carolina”, refiriéndose al poco tiempo que le otorgó.

Por su parte, Ricardo Vesga opinó que la forma en que Violeta usó su ventaja tenía un trasfondo personal, insinuando que existía cierta tensión con David. “Detesta a David”, comentó, mientras él mismo la comparó con una estratega de una temporada anterior: “Es la Carla Giraldo de esta temporada”.

¿Cómo ganó Violeta Bergonzi el ingreso al top 10 de MasterChef Celebrity?

Al final, su apuesta funcionó. Con un pollo inspirado en su primer amor, Violeta obtuvo el puntaje más alto de la noche y se convirtió en la primera cocinera en alcanzar el top 10 de MasterChef Celebrity.

“Se los prometí a mis hijos”, expresó emocionada tras su victoria.

El reto individual en el que debían usar pollo algunos no lograron que sus platos cumplieran con el reto, mientras que otros tuvieron dificultades con la cocción o la presentación, generando reacciones y comentarios de los chefs evaluadores.

Como en el caso de Carolina que su calificación fue 0 por no cumplir con el reto, mientras que Pichingo no presentó completo y a David le faltó cocción en su pollo.

