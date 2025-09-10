Violeta logró el primer cupo al top 10 de MasterChef Celebrity: “Se lo prometí a mis hijos”

En el capítulo del jueves 9 de octubre, los cocineros de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un nuevo reto individual con pollo y conocieron quién fue el primer participante en llegar al top 10 de la competencia.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

¿Cómo usó Violeta Bergonzi sus ventajas en MasterChef Celebrity?

Sin duda, fue una ocasión muy especial en la que se definiría quién ingresaba al top 10. El reto contó con seis comensales, quienes son chefs especializados y debían evaluar los platos de alta cocina de los participantes.

Con la despensa abierta todo el tiempo, Violeta hizo efectiva la ventaja que le permitía decidir qué concursante con delantal negro podía cocinar y entrar directamente al top 10. Sin dudarlo, escogió a Patricia Grisales, quien expresó: “No estaba preparada para cocinar”.

Artículos relacionados Talento nacional Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

David Sanín fue uno de los que reaccionó y comentó que no entendía la jugada, pero reconoció que Patricia tenía la capacidad de sacar una buena sazón y lograr un gran plato. Aunque algunos dudaron de que un arroz con pollo pudiera considerarse alta cocina, Paty siguió con su plan.

Violeta Bergonzi gana y llega al top 10 en MasterChef. (Foto: Canal RCN)

Además, Violeta tuvo la opción de definir el tiempo de cocción de cada participante. Eligió que el reto durara 60 segundos para todos, y ajustó los tiempos individuales: Alejandra, 45 minutos; David, 35 minutos; Patricia, 55 minutos; Carolina, 40 minutos; y Pichingo, 50 minutos.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Así reaccionaron participantes al llamativo look de Rausch en MasterChef Celebrity: “Muñeco de torta”

A pesar del poco tiempo, los participantes corrieron y compitieron arduamente, y aunque David quiso abandonar, Claudia lo animó y continuó. Por su parte, Paty tuvo que cambiar el plan de su arroz.

MasterChef Celebrity Colombia: Jorge Rausch impacta con su elegante y divertido atuendo. (Foto: Canal RCN)

¿Quién fue el cocinero que el primer cocinero en llegar al top 10 de MasterChef Celebrity?

Una de las primeras en presentar su plato fue Violeta, con un pollo americano inspirado en su primer novio. Tuvo fallas en el término del pollo, a Belén no le gustó e incluso recibió comentarios de que estaba arenoso. Sin embargo, los chefs resaltaron su técnica.

Aunque Patricia presentó un arroz delicioso, no alcanzaba el nivel de la alta cocina. En el caso de Pichingo, no quedó contento porque no logró presentarlo como quería y su plato no gustó a los comensales.

Por su parte Alejandra no recibió tantos comentarios positivos por su mezcla de frutas con sal, mientras que Carolina presentó un plato en Ecuador, pero no cumplía con el reto, su mente le jugó una mala pasada.

Finalmente, al plato de David le faltaba un poco de cocción en el pollo, pero le valoraron el esfuerzo, ya que tuvo muy poco tiempo para cocinar y la salsa estaba perfecta.

Después de que los comensales deliberaron, anunciaron los puntajes del más bajo al más alto: Carolina, Pichingo, David, Alejandra, Patricia y, por último, Violeta.

“Tengo que ganar se los prometí a mis hijos”; fueron las palabras de Violeta antes de comenzar el reto y lo reiteró al final mi hija me dijo: "Gánate eso".

Violeta Bergonzi gana y llega al top 10 en MasterChef. (Foto: Canal RCN)