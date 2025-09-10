¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?

El influenciador Junior Dutra falleció a los 31 años de edad tras complicaciones médicas por una intervención estética.

¿Por qué murió Junior Dutra?

El creador de contenido se sometió a un procedimiento estético llamado foxy eyes, la cual le derivó una infección severa, con la que estuvo batallando por un buen tiempo, pero pese a los intentos médicos para que se lograra recuperar no se pudo y dicho cambio terminó ocasionándole la muerte.

Según revelaron medios internacionales su salud se complicó bastante fuerte, tanto que ya no podía respirar bien y fue llevado a la clínica de urgencia, pero no logró sobrevivir.

Por el momento, la situación se encuentra en investigaciones, pues se resalta que pudo haber negligencia médica.

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que se realizó Junior Dutra?

El procedimiento foxy eyes se encuentra en tendencia y ha tomado bastante fuerza en el mundo estético, el cual es conocido como "mirada felina" que busca levantar la parte externa de los ojos para lograr una apariencia más alargada, estilizada y juvenil.

Si bien brinda resultados notorios, su efecto no es permanente, pues tiene una duración aproximada de seis años.

Hay diferentes técnicas, pues algunos lo hacen con hilos tensores, otros con botox o con intervención directa.

El costo puede variar según el especialista y la técnica utilizada, pero en promedio ronda los 300 dólares, lo que equivale a más de un millón de pesos colombianos.

Son varios los riesgo de someterse a dicho procedimiento, pues no solo puede afectar por temas de infecciones como le ocurrió al creador de contenido, sino que también puede generar dolores prolongados, moretones, inflamaciones constantes, pérdida de movilidad o alergias.

Tras la situación ocurrida con el influenciador varios internautas han destacado la importancia de llevar un seguimientos y realizarse este tipo de procedimientos de manera responsable para conocer los riesgos. Además, otros hicieron un llamado a no dejarse llevar tanto por la vanidad y analizar sobre los prototipos y las modas que se generan en redes sociales.

Por ahora, los seguidores del influenciador siguen lamentando su partida y llenando a su familia de mensajes de sentido pésame.