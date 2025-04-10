Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette

Recientemente, se conoció una entrevista del famoso cantante Robbie Williams, quien confesó en el Pódcast británico ¡I’m ADHD! No You´re Not que padece del Síndrome de Tourette, hecho que preocupó a sus seguidores, debido a que el artista confesó cómo se ha venido sintiendo últimamente, revelando detalles sobre su salud mental.

¿Qué es el Síndrome de Tourette?

El Síndrome de Tourette (ST) es un trastorno neurológico que se caracteriza por la presencia de tics vocales y motores que generan sonidos y movimientos involuntarios que suelen darse de manera repentina, repetitiva y rápida.

El ST hace parte de los trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH o el autismo; su diagnostico se da cuando la persona presenta parpadeos, movimientos de cabeza y muecas, denominados como múltiples tics motores y al menos un tic vocal, por ejemplo, un gruñido, repetición de palabras o carraspeos y así mismo, si estos síntomas duran por más de un año.

¿Por qué Robbie Williams tiene pensamientos intrusivos por su Síndrome de Tourette?

En el podcast, Robbie Williams confesó que en él no se manifiestan los síntomas externamente, sino que le genere pensamientos intrusivos dentro de él. Pues además de los anteriores síntomas, en el Síndrome de Tourette hay un desequilibrio en neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, encargadas de regular los movimientos automáticos, controlar impulsos y filtrar pensamientos y emociones, por esa inestabilidad hace que el cerebro libere impulsos tantos físicos como mentales y en el caso de Robbie, el Tourette toma con fuerza y repetición sus pensamientos.

Según las palabras del artista, está teniendo complicaciones con las giras y sus shows en vivo debido a que se siente aterrorizado, ya que por dentro está sintiendo mucho pese a que quiera demostrar lo contrario.

Por otro lado, el cantante ya habría sido diagnosticado en tres ocasiones con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), pero en 2006 cuando recibió el primer diagnóstico, abusó con el uso de su medicación. En 2018, Williams se hizo la prueba para comprobar si tenia autismo, pero el resultado fue negativo, sin embargo, le identificaron rasgos autistas, vinculados a su ansiedad social.

¿Quiénes son los famosos que son diagnosticados con Síndrome de Tourette?

Latinoamericanos famosos como Camilo Sánchez y Lele Pons fueron diagnosticados con Síndrome de Tourette, pero también artistas como Billie Eilish y entre otros.