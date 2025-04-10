Altafulla y WestCol son comparados por el trato hacia Karina

Recientemente, Karina García llegó a los 5 millones de seguidores en Instagram, en donde tiene una gran relación con toda su fanaticada, pues allí comparte detalles sobre su vida privada y, además, ha mostrado lo mucho que ha entrenado en los últimos meses para enfrentarse a la mexicana Karely Ruiz.

¿Por qué WestCol le dio un gran detalle a Karina García?

Tras llegar a los 5 millones de seguidores en Instagram, Karina García presumió el gran detalle que le dio WestCol, pues la llevó a un sitio exclusivo decorando el lugar con rosas y con el 5M festejando el triunfo de la paisa, además la invitó a una gran cena y aprovecharon para hacer contenido mientras compartían una charla en donde hablaron de varios temes. Precisamente, este gesto que tuvo el streamer con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue aplaudido por muchos, pero también criticados por otros, sin embargo, era inevitable para la opinión pública no comparar lo que hizo WestCol a diferencia de lo que hacía Altafulla por García.

¿Por qué comparan a Altafulla con WestCol?

Sin ninguna intención de igualarlos, los usuarios en redes sociales han comentado mucho lo que WestCol hizo por su amiga Karina García, pues de acuerdo con la opinión pública, Altafulla no habría hecho ni la mitad de lo que hizo el streamer por la paisa y, de hecho, subieron una foto en la que el ganador de La casa de los famosos Colombia se llevó a su exnovia a comer salchipapa, presumiendo que WestCol tuvo un detalle mucho más costoso con ella sin ser novios.

¿Karina García y WestCol son novios?

Tal cual lo han mostrado en sus redes sociales y en su contenido juntos, Karina García y WestCol tiene un trato de amigos, pues muchos especularon sobre su posible relación tras el detalle que el streamer tuvo con ella, pero esto, no fue más que un gesto de amistad, o así lo quieren dejar ver.

¿Por qué WestCol celebró los 5 millones de seguidores de Karina García?

Aunque no se explicó ningún detalle sobre el gesto que tuvo el stremer con Karina, ambos influenciadores aprovecharon el momento para generar contenido y tener una conversación en la cual revelaron detalles importantes como que una ex de WestCol habría sentido celos de García, según sus palabras, pues, aunque nunca se mencionaron nombres, los usuarios en redes especulan que se podría trata de Aida Victoria.