Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla es comparado con WestCol: ¿quién le daba mejores detalles a Karina?

El streamer WestCol tuvo un costoso gesto con Karina García y esto generó comparaciones con Altafulla por su trato hacia la paisa.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Altafulla y WestCol son comparados por el trato hacia Karina

Recientemente, Karina García llegó a los 5 millones de seguidores en Instagram, en donde tiene una gran relación con toda su fanaticada, pues allí comparte detalles sobre su vida privada y, además, ha mostrado lo mucho que ha entrenado en los últimos meses para enfrentarse a la mexicana Karely Ruiz.

Artículos relacionados

¿Por qué WestCol le dio un gran detalle a Karina García?

Tras llegar a los 5 millones de seguidores en Instagram, Karina García presumió el gran detalle que le dio WestCol, pues la llevó a un sitio exclusivo decorando el lugar con rosas y con el 5M festejando el triunfo de la paisa, además la invitó a una gran cena y aprovecharon para hacer contenido mientras compartían una charla en donde hablaron de varios temes. Precisamente, este gesto que tuvo el streamer con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue aplaudido por muchos, pero también criticados por otros, sin embargo, era inevitable para la opinión pública no comparar lo que hizo WestCol a diferencia de lo que hacía Altafulla por García.

Artículos relacionados

¿Por qué comparan a Altafulla con WestCol?

Sin ninguna intención de igualarlos, los usuarios en redes sociales han comentado mucho lo que WestCol hizo por su amiga Karina García, pues de acuerdo con la opinión pública, Altafulla no habría hecho ni la mitad de lo que hizo el streamer por la paisa y, de hecho, subieron una foto en la que el ganador de La casa de los famosos Colombia se llevó a su exnovia a comer salchipapa, presumiendo que WestCol tuvo un detalle mucho más costoso con ella sin ser novios.

¿Karina García y WestCol son novios?

Tal cual lo han mostrado en sus redes sociales y en su contenido juntos, Karina García y WestCol tiene un trato de amigos, pues muchos especularon sobre su posible relación tras el detalle que el streamer tuvo con ella, pero esto, no fue más que un gesto de amistad, o así lo quieren dejar ver.

Artículos relacionados

¿Por qué WestCol celebró los 5 millones de seguidores de Karina García?

Aunque no se explicó ningún detalle sobre el gesto que tuvo el stremer con Karina, ambos influenciadores aprovecharon el momento para generar contenido y tener una conversación en la cual revelaron detalles importantes como que una ex de WestCol habría sentido celos de García, según sus palabras, pues, aunque nunca se mencionaron nombres, los usuarios en redes especulan que se podría trata de Aida Victoria.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marilyn Oquendo y Karina García Karina García

Marilyn Oquendo respondió si volvería a ser amiga de Karina García, esto dijo

La artista Marilyn Oquendo habló sobre la posibilidad de una reconciliación con la influenciadora Karina García.

Laura de León y Salomón Bustamante Laura de León

¿Laura de León desmintió ruptura con Salomón Bustamante?, confuso video dividió opiniones

La actriz Laura de León generó gran incertidumbre entre sus fanáticos tras compartir curioso mensaje.

Gol olímpico de Neymar Jr. en Brasil Neymar

¡Como un cuento de hadas! Así celebró Neymar el cumpleaños de su hija

Neymar Jr. y Bruna Biancardi celebraron a su hija Mavie con una fiesta mágica llena de princesas, juegos y recuerdos familiares únicos.

Lo más superlike

Nuevos lanzamientos musicales de octubre Talento nacional

Fanny Lu, Bacilos, Jarka y Felipe Peláez sorprenden con nuevos lanzamientos musicales

Octubre arranca con nuevos lanzamientos de la mano de artistas colombianos como Fanny Lu, Bacilos, Jarka y Felipe Peláez.

Murió influencer y presentadora Viral

Murió presentadora e influencer a sus 21 años; fue hallada sin vida

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures el 13 de mayo de 2017 en Miami, Florida. Belinda

Belinda preocupó a sus seguidores tras confirmar que tendrá que operarse la rodilla, ¿qué le pasó?

Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans Jessica Cediel

La importancia de tener paz en la vida según Jessica Cediel